Salvador Zerboni hace una fuerte predicción en LCDLF2

Salvador Zerboni hasta el momento es el único habitante que mantiene buena relación con Ivonne Montero y tras la victoria de la actriz mexicana, el actor asegura que la situación en la competencia se va a tornar pesada.

Salvador Zerboni parece que no está de acuerdo con la actitud que ha tenido Laura Bozzo y no apoya todos los ataques, desplantes y acusaciones que ha hecho en contra de Ivonne Montero y decidió retar también a la presentadora peruana, en este punto de la competencia, los ánimos se encuentran a flor de piel y son muchas las expectativas que se tienen para poder llegar a la gran final.

Salvador Zerboni apoya a Ivonne Montero en LCDLF2

“Hay alguien que puede celebrar y a mi me da gusto” comentó Zerboni en relación al pase directo que obtuvo Ivonne Montero a la gran final, y que esto no fue del agrado de la mayoría de los habitantes, y mucho menos por Laura Bozzo que empezó a decir que Ivonne utiliza la manipulación y se hace la víctima como manera de generar una estrategia y permanecer segura en la casa por bienestar a su hija.

Directamente en las cámaras de la competencia, Salvador Zerboni, aseguró que se va armar la guerra. “Se va armar la guerra con la pobre Ivonne” comentó Zerboni pronosticando que desde ahora hasta llegar a la gran final los ánimos dentro de la casa no van a estar de la mejor manera y la convivencia se encuentra fracturada por lo que parece Ivonne no es del agrado de muchos pero si es una buena estratega que se ha mantenido al margen y ha logrado ser la primera finalista en llegar segura a la noche final.

Ivonne Montero y Salvador Zerboni tuvieron un romance en el pasado

Ivonne Montero vivió una corta historia de amor con Salvador Zerboni cuando ambos estuvieron saliendo cuando Montero se había separado de su fallecido y único esposo, Fabio Melanitto, y el padre de su hija Antonella. Asimismo, Salvador Zerboni siempre ha salido a la defiende de Montero y aseguró en una entrevista con ImagenTV en el año 2014 anduvo saliendo con la protagonista del melodrama “Anita, no te rajes”. “Hubo una historia, pero creo que yo me enamoré más de la situación, de su hija, es una nena espectacular, de toda la situación que pasó (…) Diosito me dio fuerzas para poder apoyarlas y eso fue lo bonito” dijo Zerboni.

Aunque todo indica que la fuerte y explosiva personalidad de Salvador Zerboni fue el detonante de que esta relación no saliera a flote ahora en La Casa de Los Famosos 2 ambos se reencontraron y su relación ha sido muy de adultos dejando a un lado sus diferencia. Actualmente son seis los habitantes que están en la competencia Daniella Navarro, Ivonne Montero, Toni Costa, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Laura Bozzo, solo uno saldrá de la competencia y el resto llegarán a la gran final para conocer quién es el ganador de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos 2</em>.