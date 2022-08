Daniella Navarro y Nacho Casano cancelan la obra de teatro que harían juntos

Los actores Daniella Navarro y Nacho Casano, concursantes de la “La Casa de los Famosos 2”, dieron una mala noticia a sus fans, que esperaban poder conocerlos y ver desde cerca si la relación que comenzaron en el reality de la cadena Telemundo. La obra de teatro que habían anunciado ha sido cancelada hasta nuevo aviso.

Reunidos en Miami, donde vive la actriz venezolana, ella y Casano acudieron a las redes sociales, su forma preferida para conectarse con sus fanáticos para hacer el anuncio que provocó bastantes disgustos y dudas entre la audiencia de su mensaje, pues algunos no les creyeron las explicaciones que dieron.

Daniella Navarro y Nacho Casano habían anunciado que estarían protagonizando en Estados Unidos una comedia teatral, en la que estarían acompañados por algunos de sus compañeros de “La Casa de los Famosos”.

Con el nombre de “Descara2”, el proyecto sería una puesta en escena “llena de irreverencia, desparpajo, engaños y mucha picardía”, habían afirmado en un comunicado. Además, dieron los nombres de Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Natalia Alcocer, Julia Gama y Lewis Mendoza, como los otros miembros del elenco.

En el anuncio inicial había una única función, prevista para el 4 de septiembre en un teatro exclusivo en la zona de Brickell en la ciudad de Miami.

Qué pasó con “Descara2”

Según explicaron Navarro y Casano, en una transmisión de Instagram live, se están viendo en la obligación de suspender la función debido a que algunos de sus compañeros no lograron conseguir la autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

“Lamentablemente la obra fue cancelada por cuestiones de visas de algunos de los compañeros”, dijo la artista en las redes.

“Nos avisaron a última hora y hay que entender y respetar esa parte. Lamentamos obviamente desde nosotros y nuestro lugar que simplemente somos parte de un grupo de personas que nos contratan, no tenemos responsabilidad en esa parte, la decisión no es nuestra ni pasa por ese lado. Y simplemente nos toca pedir disculpas por todas las molestias”, agregó por su parte Casano.

El regalo a los fans de Daniella y Nacho

Para compensar a las personas que ya habían organizado un viaje para verlos en la obra de teatro, los actores dijeron que están organizando un encuentro el sábado.

“Hay gente que viene de Orlando, que viene de Tampa, que viene de New Jersey… que vienen de muchos lugares fuera de Miami y solamente venían a la obra y ya tienen su reserva de hotel… Nosotros queremos tener un gesto con todas esas personas, aunque les van a devolver el dinero de las entradas, para que no pierdan su viaje, que no pierdan sus hoteles y sus boletos de avión y queremos reunirnos con ustedes”, explicó Daniella Navarro.

Un romance nacido en “La Casa de los Famosos”

La relación de Daniella Navarro y Nacho Casano se ha mantenido, a pesar de los pronósticos de que no sobreviviría en la vida real.

Aunque la relación entre ellos fue terrible durante la segunda temporada del reality de la cadena Telemundo, durante los últimos días se acercaron porque ambos sufren de insomnio y estaban solos despiertos, mientras el resto de los finalistas dormían.

La actriz venezolana ya le ha presentado a Nacho Casano a su hija Uguiella y a su madre y han convivido en Familia. Sin duda, le seguirán compartiendo al público sus planes, que son muchos.