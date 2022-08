Daniella Navarro y Nacho Casano: Beso al mejor estilo de Romeo y Julieta

Daniella Navarro y Nacho Casano han iniciado una relación dentro de la casa y tan sólo queda una semana para que finalice la competencia. Hasta el momento son muchas las demostraciones de cariño que han tenido delante de las cámaras y que hemos sido testigos de cómo ha evolucionado su gran amor pero ahora el actor argentino decide darle un beso al mejor estilo de Romeo y Julieta para sorprender a la actriz venezolana.

Laura Bozzo no apoyaba romance de Daniella Navarro

Daniella Navarro y Nacho Casano tuvieron la oportunidad de comentarles a Laura Bozzo de la gran atracción que estaba formándose entre ellos, para sorpresa de la peruana sentía que esto no era leal y que además era una estrategia debido a que desde el inicio de la competencia no tuvo afinidad con Nacho y además nunca estuvo de acuerdo con su actitud pero ahora que Daniella se encuentra con el argentino esta relación no fue del agrado de la presentadora de televisión y lo consideró una traición.

Nacho Casano le roba un beso al mejor estilo de Romeo y Julieta

Daniella Navarro se disponía a dejar su equipaje en el cuarto naranja luego de regresar del Zoom pero las cámaras de la habitación captó el preciso momento que Nacho la toma por el brazo, le da la vuelta, la inclina y le da un beso al mejor estilo de Romeo y Julieta. Parece que ambos están viviendo un amor apasionado dentro de la competencia y la complicidad esta despertando mucha unión entre los actores.

Recordemos que la venezolana al principio del juego aseguraba que el actor argentino no era de su agrado pero parece que en este punto comenzó a florecer una gran admiración entre ambos y a tan sólo una semana que se acabe la competencia cupido está haciendo de las suyas y tanto que Navarro y Casano han revelado la buena química entre ellos dejando sorprendidos a todos los habitantes dentro de la casa.

Daniella se siente apoyada por Nacho Casano

Nacho y Daniella se encontraban nominados en la última gala para conocer quién iba a ser el habitante que abandonaría la competencia, la química, el apoyo y la gran atracción entre ellos fue tan desbordante la muestras de cariño no se hicieron esperar y todo indica que entre ellos va a iniciar una gran historia de amor pese a que al inicio de la competencia no se llevaban bien pero por ahí dice el dicho que del odio al amor hay solo un paso.

Daniella Navarro, Toni Costa, Nacho Casano, Ivonne Montero y Salvador Zerboni son los cinco finalista que llegaron a la gran final y el 9 de agosto conoceremos quién fue el elegido por el público para llevarse el premio en efectivo de 200 mil dólares y de esa manera puedan coronarse como el ganador de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos 2.