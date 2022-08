Daniella Navarro presenta a Nacho Casano a su hija

La actriz venezolana Daniella Navarro reveló que ya le ha presentado a Nacho Casano a su pequeña hija Uguiella. A diferencia de otros padres que se toman un gran tiempo antes de comenzar a relacionar a sus hijos y a sus nuevas parejas, la quinta finalista de “La Casa de los Famosos 2” le ha abierto la puerta de par en par a su novio.

Aunque algunos fans han criticado la velocidad con la que Navarro llevó al artista argentino a su hogar, otros han recordado que justamente ha sido la intensidad una de las principales características de la relación entre la actriz y Casano.

Aunque Daniella Navarro y Nacho Casano pasaron semanas detestándose en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, en los últimos días se hicieron inseparables, pasando de una sorprendente amistad a una pasión desenfrenada. Los artistas demostraron ante las cámaras que el dicho que afirma que “del amor al odio hay solo un paso” es totalmente cierto.

Después del final de “La Casa de los Famosos 2”, los artistas viajaron a Miami, donde vive Navarro y está la sede principal de la cadena Telemundo, aplastando poco a poco los rumores de que el romance entre ellos no era más que un ardid publicitario.

El propio Casano reconoció que entendía al principio a los que dudaban, cuando le escribió estas palabras a su nuevo amor.

Yo sé que es complicado de creer, a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo. Vamos paso a paso, día a día. Son tiempos difíciles en los que todo el mundo tienen una opinión, un prejuicio, una idea que le compraron a alguien y nos golpean con eso como si fuera una verdad absoluta, sin siquiera pensar si esa idea venía con malicia, como parte de un juego en el que ensuciar el nombre del otro era la estrategia desde el día uno.

De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos. Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página y apostarle a lo que vendrá. Yo me siento feliz y orgulloso de poder sentir esto que siento. Y esta imagen, repleta de amor es con lo que escojo quedarme y lo que deseo que se repita todo el tiempo posible. A eso le apuesto y por eso trabajaré

“El corazón tiene razones que la razón no entiende” Blas pascal.