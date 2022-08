Daniella Navarro y su amor de telenovela con Nacho Casano

Daniella Navarro está protagonizando su verdadera telenovela de la vida real al lado de Nacho Casano luego de su mala relación dentro de la competencia, ambos decidieron darse una oportunidad y ahora son denominado en las redes sociales como “Nachiela” un compuesto de la unión entre sus nombres.

Como una verdadera protagonista de telenovela, Daniella Navarro, decidió darse una oportunidad en el amor dentro de la competencia o varías debido a que la venezolana se mostró muy receptiva ante las relaciones que podrían surgir dentro de la casa.

Daniella Navarro la protagonista de si propia historia

En una oportunidad estuvo muy cercana a Eduardo Rodríguez y crearon una excelente unión, tanto así que entre besos y caricias se demostraban todo el afecto que se tenían, tras la salida de Rodríguez, Daniella se vio muy afectada y su buena amistad con Salvador Zerboni hizo que ambos compartieron la suite presidencial pero decidieron tener un encuentro muy cercano, esto sólo quedó en una noche de copas y conversa. Asimismo, Daniella demostró que era una participante fuerte y tras varios meses de convivencia se dio la oportunidad de conocer a Nacho Casano pese a que en el pasado no tenían buena relación de convivencia.

“Nachiela” comparte su amor en las redes sociales

Daniella Navarro compartió con sus más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram una recopilación de los mejores momentos al lado del actor argentino así como una sesión de fotos donde ambos parecen protagonista de su propia historia de amor. “Contando… un día a la vez…mío… sumando… cuenta regresiva… gracias por la paciencia @nachocasano gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estas sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad, no se si será infinito, pero si se que lo siento y vivo un día a la vez”. Escribió Navarro en la publicación.

En el video también vemos los mejores momentos de esta pareja dentro de La Casa de Los Famosos y lo poco que pudieron compartir pero que fue el inicio de una gran historia de amor que aún sigue vigente, bajo el tema “Hoy” de Gloria Estafan la venezolana dedica estas lindas palabras al que hoy es el amor de su vida, Nacho Casano.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. “Bello que viva el amor”, “esos ojitos hablan por ti, la felicidad no se debe postergar”, “ya me imagino organizando esta boda” son algunas de las impresiones de los seguidores ante este y bonito romance que pone al amor de nuevo como protagonista.