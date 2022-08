Salvador Zerboni aseguró que Daniella Navarro se le insinuaba y está arde en las redes sociales

Salvador Zerboni es reconocido en el mundo del entretenimiento por su impecable carrera como actor ahora el mexicano logra una gran proyección en su carrera profesional al quedar de segundo finalista de La Casa de Los Famosos 2 y decidió contar cómo fue su estadía y relación con Daniella Navarro.

Salvador Zerboni fue catalogado como el verdadero villano de La Casa de Los Famosos pero su personalidad dejó al descubierto que es una persona protectora y su principal objetivo fue llegar a la gran final. Zerboni decidió contar su verdad sin pelos en la lengua en relación a su encuentro con Daniella Navarro y venezolana le responde por las redes sociales.

Salvador Zerboni aseguró que Daniella Navarro se le insinuaba

En el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, Zerboni aseguró que Daniella Navarro se le insinuaba. “Horas antes de que ellos comenzaran su relación ella como que se te insinuaba todavía”, todo esto en relación al acercamiento que ambos tuvieron cuando compartieron cama en la suite presidencial.

“Todo está grabado, señores, en este programa. Bueno, efectivamente, no te voy a desmentir algo que está grabado. Dani, muy linda, se me insinuó un par de veces. Yo siempre la vi como una amiga… Ese día de la paella, ese día vino una propuesta indecorosa. Me gustaría que para que no quedara en boca y suposiciones, me encantaría que hicieran un research y busquen ustedes ahí la propuesta indecorosa. Al final ya se quedó con su premio de consolación”, expresó Salvador Zerboni sobre la relación de Navarro y Casano.

Daniela Navarro responde y estallará redes sociales

Parece que estás declaraciones no fueron del agrado de la venezolana y decidió utilizar sus redes sociales para responder las declaraciones del mexicano el cual aseguró que Navarro se le insinuaba dentro de la competencia. “Lo único que me arrepiento es haber peleado por defender lo indefendible. Peor aún, defender al que hoy me ofende. Ojala algún día me lo diga en la cara. ¿Acaso los programas no tienen más contenido? A quien más lastimé hoy me hace brillar (refiriéndose a su actual relación con Nacho). Entre cielo y Google no hay nada oculto, busquen (…) Me quería quedar con lo bonito, pero sigo escuchando falsedad”.

Aunque La Casa de Los Famosos 2 ya haya terminado todo indica que las emociones aún se encuentran a flor de piel y los habitantes cuentan su verdad en relación a todo lo que vivieron e hicieron dentro de la casa. En este caso fue Salvador Zerboni que decidió exponer a Daniella Navarro y la relación que surgió entre ellos cuando ambos decidieron compartir el cuarto presidencial.