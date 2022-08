Salvador Zerboni es considerado un “campeón sin corona” LCDLF2

Salvador Zerboni sigue dando mucho de que habla luego de su participación en La Casa de Los Famosos 2 donde obtuvo el segundo lugar y además fue denominado el eterno villano de la pantalla chica. Ahora el actor sigue teniendo mucho proyección por todo el apoyo que recibió por parte de sus fanáticos.

Salvador Zerboni se encuenta agradecido con su público por haber permitido que llegara lejos en la competencia y también demostró que siempre fue fiel a sus ideales, amistad y convivencia pese al altercado que tuvo con Osvaldo Ríos y también los constantes insultos y ataques por parte de sus compañeras Laura Bozzo y Daniella Navarro.

Salvador Zerboni es un “rey sin corona” por todos los comentarios positivos por parte de su público

El actor mexicano también se denominó como “ un campeón sin corona” en una entrevista en exclusiva con “De primera mano” el intérprete aseguró que aunque no fue el ganador si obtuvo una gran cantidad de seguidores. “Me fue increíble, estoy contento, madreado, cansado, sin bañarme, en casa, feliz, pero bien, un campeón sin corona, así que muy contento y realizado”, dijo Zerboni

Zerboni también confesó que estar dentro del reality fue un gran reto personal por todas las emociones que se viven en al competencia. “Estoy contento del trabajo que hice, orgulloso de los demonios que conquisté. Yo no entré al reality a dar un ejemplo, porque no soy ejemplo de nadie, tengo una cola más larga que todos que me pisen. Logré llegar al final siendo un campeón sin corona”, aseguró.

Salvador Zerboni aseguró que no está molesto con Ivonne Montero

Ivonne Montero fue la ganadora de La Casa de Los Famosos al obtener el 33.8% de los votos mientras Salvador Zerboni ocupó el segundo lugar con el 32.6%. Un margen muy pequeño, que posicionó al actor como uno de los favoritos para llevarse el primer lugar. Asimismo, cuando se dieron a conocer los resultados la cara de incomodidad y molestia hizo que muchos se cuestionaran si su caraja de enojo era en contra de Montero. “No me arrepiento de nada, ¿cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales, y de eso a no ser caballero… Tampoco la voy a sacar en hombros si estuvimos compitiendo uno contra otro”.

Salvador Zerboni sigue demostrando que tiene el poder de convicción y su empatía con el público hizo que el actor fue transparente además de mostrar su verdadera personalidad dentro de la convivencia el cual le valió el segundo puesto dentro de la casa y centenares de comentarios positivos por parte de sus seguidores. En AhoraMismo seguimos el paso de los habitantes más polémicos dentro de la competencia los cuales dieron mucho de que hablar.