Ivonne Montero ha dado mucho de que hablar luego de coronarse como la favorita de La Casa de Los Famosos 2. Todo indica que la actriz mexicana fue indiscutiblemente la favorita del público y su popularidad ha crecido de tal manera que actualmente cuenta con 1.2 millones de seguidores en sus redes sociales.

Ivonne Montero Cachetadas y Golpes que da y recibe Todas sus novelas ¡ Anita, no te rajes! Valeria Hombre tenias que ser Sin vergüenza Las vías del amor Secretos del alma El señor de los cielos 2021-05-29T13:55:28Z

Ivonne Montero logra la internacionalización de su carrera al participar en varias producciones al inicio de su carrera en Telemundo, este gran paso en el mundo de las producciones consagró el talento de la mexicana y gracias al impulso de la planta televisiva así que conoce los melodramas que Ivonne ha participado y le ha logrado su internacionalización.

Amor descarado

Video Video related to ivonne montero y sus producciones con telemundo 2022-08-15T18:58:36-04:00

Ivonne Montero logra posicionarse en su natal México al participar en varias producciones pero su gran salto a la fama lo logra como coprotagonista al lado de Barbara en el melodrama “Amor descarado”. Para esta época el melodrama producido por Telemundo fue un escalón para la carrera de Montero y tanto así que . “El momento en que yo decido hacer mi maleta para irme para allá fue con la idea de no regresar”, comento en el programa Historias engarzadas. “Yo llego a Miami e inmediatamente me siento arropada por la gente con la que llego, me hago de amigos inmediatamente y se hace una comunión entre la producción porque era la primera telenovela que producía Telemundo”.

¡Anita, no te rajes!

Anita No Te Rajes – Entrada Entrada de la producción de Telemundo, con Ivonne Montero y Jorge Enrique Abello. 2013-06-28T17:45:59Z

En el 2004 Ivonne Montero, llega a la pantalla con esta gran producción siendo éxito de sintonía. La mexicana tuvo la oportunidad de protagonizar al lado de Jorge Enrique Abello, el inolvidable galán del éxito mundial Yo soy Betty, la fea. La actriz dio vida a Ana Guerrero y su proyección a nivel internacional fue a gran escala que le dio la oportunidad de abrir campo en el mundo de los melodramas como protagonista.

Sin vergüenza

IVONNE MONTERO PROMO SIN VERGUENZA PROMOCIONANDO LA NOVELA SIN VERGUENZA PARA TELEMUNDO 2013-06-26T16:50:03Z

Telemundo apostó en el año 2007 por un melodrama encabezado por grandes figuras de la television entretenimiento protagonizada por Gaby Espino, Ivonne Montero, Paola Toyos y Margarita Ortega, junto a Javier Gómez, Salvador del Solar, Alejandro de la Madrid, Jorge Aravena y Alfredo Ahnert. Esta trama se centró en las protagonistas y su empresa de ropa interior para damas “Sin vergüenza” que enfrentan el amor, la pasión, la maldad y la amistad. Esta oportunidad fue un reto nuevamente para Ivonne para destacar en la pantalla chica.

El señor de los cielos 4

El Señor de los Cielos 4 | Detrás de Cámaras: La muerte de Connie Limón | Telemundo Video oficial de la novela de Telemundo El Señor de los Cielos 4. Mira cómo Aurelio elimina a la madre de su hijo Nicandro. SUBSCRIBETE: bit.ly/1DDw9DR El Señor de los Cielos 4 Aurelio Casillas, asociado con estrategas políticos, ha logrado colocar a un títere de sus aliados en el sillón de los Pinos, alcanzando al… 2016-05-19T06:37:30Z

Ivonne Montero tuvo que esperar casi 10 años para llegar nuevamente a Telemundo y por la puerta grande y en el año 2016 participa en la serie El señor de los cielos en su cuarta temporada donde dio vida a Connie, la amante de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) y madre de Nikki, uno de sus hijos.

Malverde: el santo patrón

Esta gran producción de época de Telemundo trae de vuelta la gran versatilidad actoral de Ivonne Montero siendo este un gran reto para su carrera por la complejidad de la historia hasta la fecha este ha sido su último proyecto de ficción con Telemundo. Aunque su gran proyecto hasta los momentos ha sido ser la grabadora de La Casa de Los Famosos 2.