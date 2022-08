Ivonne Montero pone en su sitio a Salvador Zerboni ¡Se desató la polémica!

Ivonne Montero fue coronada como la segunda finalista de La Casa de Los Famosos 2 activando la opinión pública y sacando a colación varios secretos de su vida como lo hizo, Salvador Zerboni, el cual mantuvo una relación sentimental con Ivonne Montero y según la ayudó en económicamente con el cuidado de su hija Antonella.

Ivonne Montero no se quedó callada ante todas estas declaraciones que revolucionaron las redes sociales y decidió responder contundentemente al segundo finalista de la competencia, Salvador Zerboni, el cual generó todo un revuelo para demostrar su bondad cuando fue a visitar a la hija de Montero en el hospital .”Descubrí que él había planeado llegar con una reportera al hospital aquella noche”, relató Montero a los medios de comunicación.

Play

Ivonne Montero desenmascara a Salvador Zerboni Ivonne Montero desenmascara a Salvador Zerboni, niega haber recibido ayuda de él cuando nació su hija. 2022-08-17T18:00:27Z

“Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya. Después me enteré que él estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía, de verdad Zerboni ¿qué onda contigo?, o sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”, expresó la artista.

Play

Ivonne Montero desenmascara a Salvador Zerboni | Vivalavi MX #Multimedios #Vivalavi Para mas información, videos exclusivos, galerías de fotos y más Visita nuestra página oficial multimedios.com 2022-08-16T16:00:15Z

Todo indica que Ivonne Montero no tolera los comentarios en relación a lo sucedido con el actor mexicano y ahora pone en su sitio a su compañero, Salvador Zerboni, y recalcó que cada integrante cargará con sus mentiras y será responsables de sus actos.

Ivonne Montero y sus diferencias con Laura Bozzo

Ivonne Montero empezaba a tomar la delantera en la competencia y la rivalidad con Laura Bozzo iba creciendo debido a que la presentadora peruana no perdía la oportunidad para utilizar adjetivos calificativos que eran muy despectivos contra la actriz mexicana.

“Para mí fue una sorpresa de mal gusto conocer la personalidad de Laura, yo nunca me imaginé, en un principio yo había escuchado que me quería, que me admiraba, que me apoyaba en todos los sentidos, y de repente todo lo contrario, la verdad me sorprendió muchísimo”, comentó Ivonne. También recalcó que pese a haber limado asperezas con Bozzo, no desea tener trato con ella.“Yo le sigo recibiendo sus disculpas y ya que Dios la bendiga, pero es una persona que sencillamente no me gustaría volver a toparme con ella”, aseguró.

Ivonne Montero una gran competidora dentro de La Casa de Los Famosos 2

Ivonne Montero fue una fuerte competidora dentro de la competencia. A lo largo de la convivencia estuvo convencida que su única estrategia era mantener su foco y motivación para poder llegar a la gran final, sin caer en provocaciones y manteniéndose firme pese a cualquier ataque que pidiera recibir de parte de Laura Bozzo y Daniella Navarro.

Parece que la gran promesa que le hizo Montero a su primogénita se cumplió debido a que el público eligió a la actriz mexicana como la ganadora de la casa más famosa de la televisión hispana. Todos los problemas de salud que ha atravesado su hija, Antonella Melanitto, sirvió de motivación para que la actriz mexicana se mostrara fuerte y merecedora de este gran premio en efectivo.