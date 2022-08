¿Eduardo Rodríguez o Nacho Casano? Daniella Navarro eligió a su favorito

La participación de Daniella Navarro dentro de la casa despertó muchas pasiones y comentarios encontrados. Al inicio de la competencia vimos cómo la venezolana se sentía atraída por Rodríguez pero tras su salida comenzó a mirar con otros ojos a Zerboni y desató la furia de Laura Bozzo al enterarse de la reciente relación que mantiene con Nacho Casano.

Daniella Navarro fue la quinta finalista y tras estar encerrada por más de 85 días, alejada del mundo exterior y confinada en una casa con 17 celebridades. La venezolana despertó muchas pasiones y fuimos testigo de su atracción por Eduardo Rodríguez pero todo dio un giro de 180 grados y ahora mantiene una relación con Nacho Casano recordemos que desde el primer momento nunca mostraron afinidad por su distinta personalidad.

Daniella Navarro habla sobre su primera relación con Eduardo Rodríguez

Daniella rompió el silencio tras su salida y explica todo lo sucedido en torno a su historial amoroso pero la venezolana rompió el silencio tras dar sus declaraciones comentó que Eduardo Rodríguez es un hombre espectacular pero fue un mentiroso. “Me mintió no porque me lo haya dicho Ivonne sino porque subestimo mi capacidad de recordarme las conversaciones que teníamos” todo esto por una supuesta relación que mantenía con otra mujer cuando se encontraba en el juego. Daniella no perdió la oportunidad para hacer estos comentarios y también pedirle perdón por si en algún momento se sintió ofendido.

Daniella Navarro explica cómo surgió su relación con Nacho Casano

La sorpresa de la temporada sin duda fue la relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano debido que a lo largo del reality vimos el gran repudio que la venezolana le tenia a la personalidad del argentino pero al pasar las semanas y quedando poco habitantes surgió entre ellos la llama de la pasión, a tal punto, que decidieron comenzar a tener una relación dentro de la competencia. “Comenzamos a conversar un poco más, comenzamos a desvelarnos y las hormonas, yo tengo un problema de hormonas”. Comentó Navarro tras ser cuestionada por Jimena Gállego sobre esta unión.

Las cartas están echadas y por los momentos Daniella está viviendo su

momento con Nacho pese a que este se encuentra aún en la competencia. “ Que vamos a compartir más afuera ¡Sí!”. Comentó Navarro al asegurar que está dispuesta a seguir conociendo al argentino aunque no está segura si podrán seguir manteniendo una relación debido a los distintos proyectos e intereses que surgieran en el futuro.

Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Casano son los cuatro finalista que se encuentran a la espera de conocer el resultado final por parte del público. Sin duda, La Casa de Los Famosos 2 es una telenovela de la vida real que pone al descubierto la verdadera personalidad de las celebridades que se mantienen en juego para obtener el premio en efectivo de 200 mil dólares.