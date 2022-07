Eduardo Rodríguez reacciona al acercamiento entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni

La Casa de Los Famosos 2 está entrando a la recta final y parece que los sentimientos están a flor de piel, ahora todo indica que Daniella Navarro y Salvador Zerboni están siendo más que amigos y Eduardo Rodríguez decidió dar sus declaraciones antes este candente acercamiento.

Play

Zerboni y Daniella encienden 'La Casa de los Famosos 2' Video oficial de Al Rojo Vivo. Salvador Zerboni y Daniella Navarro aprovecharon su estancia en la suite de 'La Casa de los Famosos 2' y protagonizaron un candente encuentro. #AlRojoVivo #SalvadorZerboni #DaniellaNavarro Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa que comienza una nueva etapa junto a… 2022-07-12T22:26:17Z

La situación dentro de La Casa de Los Famosos cada vez se pone tensa y parece que el encierro le está pasando factura a los famosos, Daniella Navarro y Salvador Zerboni han estado más cerca de lo normal, entre besos y caricias, las cámaras han capturado momentos muy íntimos entre ambos actores.

Daniella Navarro y Salvador Zerboni entre besos y caricias

Tanto fue la química que fue inevitable que no se dieran caricias. Además en la cálida conversación ellos quieren mostrarse sin filtros en la intimidad del cuarto y no una coraza como lo han hecho a lo largo de su convivencia. Entre vinos, coqueteo, y buena energía los vimos tan cerca que estuvieron a punto de darse un beso. “Entonces tengo que cuidar que no hagas ninguna tontería” a lo que Daniella mordiéndole la barbilla a Zerboni responde “¿Esto es tontería?

Play

Daniella Navarro y Salvador Zerboni viven al máximo la pasión en la intimidad | La Mesa Caliente Daniella Navarro no se aguantó las ganas y sacó sus armas de seducción con Salvador Zerboni, quien reaccionó como pocos habrían esperado. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #Pasión Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica… 2022-07-12T20:30:29Z

La temperatura subió entre ambos actores y ahora parece que existe un coqueteo entre ellos, aunque tratan de mantenerse al margen, mientras comparten cama están dejando al descubierto que son más que amigos y que la atracción cada vez aumenta.

Daniella Navarro mantuvo una relación con Eduardo Rodríguez

Esta no es la primera vez que cupido hace de las suyas. Recordemos que Daniella Navarro en la competencia sentía gran afinidad con el actor, Eduardo Rodríguez. Las cámaras captaron como entre caricias y besos pasaron buenos momento juntos hasta tal punto que estuvieron en la cama acaramelados. La actriz le dice. “¡Pórtate bien!, esta escena parecía sacada de una verdadera película de amor pero el momento fue arruinado e interrumpido por Toni Costa, y aunque no pasaron la noche juntos sí un tuvieron bastante contacto físico.

Eduardo Rodríguez da su declaraciones ante el acercamiento de Navarro con Zerboni

Eduardo Rodríguez se quedó sorprendido ante estas imágenes y cuando fue cuestionado durante la gala con cara de decepción aseguró. “Esta duró el encierro”, aunque prefirió no omitir comentarios ante esta situación. “A Daniella le deseo lo mejor” comentó Eduardo. Asimismo, cuando Héctor Sandarti cuestionó sobre si seguía existiendo algo entre ellos el actor acento un “no” con la cabeza. “Zerboni es Zerboni, no espero nada de él, realmente, tengo 20 años de conocerlo se ha comportado a lo más que se ha podido”. Aseguró Rodríguez.

Aunque este momento fue tan sorprende para Rodríguez que se mostró incómodo al analizar el comportamiento entre Daniella y Zerboni y la situación entre ellos pareciera que ya se quebró, tanto Daniella como Eduardo, habían iniciado una relación dentro de la casa pero parece que quedó en el pasado y el actor no quiere saber nada de la venezolana.