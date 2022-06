¿Eduardo Rodríguez quiere seguir su relación con Daniella Navarro? ¡Aclara rumores!

Cupido toco la puerta para Eduardo Rodríguez y Daniella Navarro dentro de la competencia, en las últimas semanas, ambos se veían muy compenetrados y amorosos al demostrarse gestos de cariño y su gran afinidad que cada día iba creciendo, pero tras la salida de Rodríguez de la competencia ¿Aún seguirá en pie esta relación?

Aunque ambos no han formalizado su romance, si han demostrado su gran cariño, admiración y respeto que se tuvieron dentro de la competencia y vimos como Daniella se mostró muy afectada al enterarse que fue Rodríguez quien salió de la casa, tras la salida de el actor mexicano pareciera que el grupo liderado por Laura Bozzo se encuentra fracturado y las convivencia comenzará a tomar otro rumbo.

Eduardo Rodríguez aclara rumores de su vida amorosa

Eduardo Rodríguez ingresó a La Casa de Los Famosos 2 supuestamente soltero, pero su presencia hizo que su compañera Ivonne Montero rompiera el silencio y revelara que mantuvo una relación en secreto con el actor mexicano, situación que Rodríguez negó en más de una ocasión y nunca aclaró y donde Daniella se encontraba en el medio de esta disputa por su gran atracción hacia su colega. Luego Ivonne decidió mantenerse al margen después de confesar que se encontraba enamorada de Eduardo y este nunca tuvo la gallardía de ser sincero con ella.

“Hace no mucho termine una relación que estuve cuatro años mas o menos en esa relación y después vi unos días a Ivonne y antes de iniciar esa relación también nos vimos” haciendo referencia a encuentros solo casuales con Ivonne Montero y aclaró que nunca mantuvo una relación formal con Montero, pues él trató de mantenerse bajo silencio dentro de la casa y no decidió enfrentar y aclarar su situación. “Si hubiera tenido una relación con Ivonne no tengo porque negarla” comentó Rodríguez en el programa Hoy día.

Daniella Navarro y su gran atracción hacia Rodríguez

Al principio parecía que Daniella Navarro se encontraba al margen con Eduardo ella no quería ser la tercera en discordia debido a todos los rumores que surgió de una larga relación entre Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez. Todo esto comenzó cuando Montero decidió abrir su corazón y expresar que mantuvo una relación con el actor mexicano, situación que alborotó el panal dentro de la casa, tras estas duras revelaciones se supo que Eduardo en ningún momento quiso formalizar su romance con la actriz y a su vez tampoco admitió que se originó un encuentro entre ellos. Pese a todos los comentarios que han surgidos Daniella decidió sincerarse y vivir apasionadamente la convivencia con Eduardo Rodríguez.

¿Continuará el contacto entre Eduardo Rodríguez y Daniella Navarro?

El cuarto eliminado de la competencia fue Eduardo Rodríguez el cual decidió romper el silencio y hablar sobre si continuará su relación con Daniella Navarro. “Definitivamente si me gustaría conocerla fuera del programa” comentó el actor. A su vez, aseguró que existió una química muy bonita con la venezolana, “es una gran persona que en realidad si me gustaría conocerla, tratarnos y ver que puede surgir después de mi salida”. Solo queda continuar cómo será esta gran atracción de ambos actores ya en la vida real y si continuarán con su relación o simplemente tomarán caminos distintos.

Cupido hizo de las suyas dentro de la casa y estar encerrado en una competencia donde la gran conexión hace que las alianzas y grandes amores florezcan cómo fue el caso de Daniella Navarro y Eduardo Rodriguez sólo queda esperar cómo se desarrollarán su relación.