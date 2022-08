Daniella Navarro cara a cara con Laura Bozzo ¿Cómo fue su reacción?

Daniella Navarro fue la quinta finalista de La Casa de Los Famosos 2 y tras la polémica que generó Laura Bozzo por el romance que surgió entre la venezolana y Nacho Casano, esta relación empezó a crear un sinfín de comentarios por parte de la peruana que dejó a más de uno con la boca abierta.

Laura Bozzo aseguró que Daniella Navarro le daba “asco”

Laura Bozzo fue implacable con Daniella Navarro tras ser la décima segunda eliminada y en una de las galas de debate fueron tantos los adjetivos calificativos negativos que utilizó Bozzo para hablar de Daniella Navarro que dejó a todos los televidentes sorprendidos . “En primer lugar mamita, no soy tu madre” comentó Laura cuando se levantó de la silla y dio unos fuertes comentarios. “ Te ame como una hija, te protegí, te defendí (…) como te atreves a ser tan desleal, tan traicionera” fue el contundente mensaje que envió la presentadora peruana a la actriz venezolana. “A mí que me importa si te has acotado con media casa” esto en relación al historial amoroso y la nueva relación entre Navarro y Casano.

Daniella Navarro se reencuentra cara a cara con Laura Bozzo

Tras la salida de Daniella Navarro había mucha incertidumbre sobre el reencuentro entre ambas y tras todos los comentarios suscitados pero la cambiante personalidad de Laura tenía en incertidumbre a como seria la reacción cuando viera a Navarro. Tras la entrada de Laura Bozzo cara a cara con Daniella fue tan espontánea que la peruana se tapó los ojos y se mostró muy sentimental al ver a su denominada “hija” de la competencia.

La ovación del público y la gran receptividad de Daniella hizo que ambas se abrazaran e inmortalizaron un gran momento. “ Yo solo quería protegerte” fueron las palabras de Bozzo entre lágrimas en donde confesó que tenía pánico que le hicieran daño. La reciente relación entre la venezolana y el actor argentino hizo que se fracturara su amistad aunque la peruana catalogo a Casano como un monstruo y no se expresión bien del argentino.

Entre lágrimas y aplausos inmortalizaron su encuentro

Entre lágrimas y los sentimientos a flor de piel tanto Laura como Daniella hicieron de su reencuentro una gran reconciliación. “Yo siempre Dani te vi como una hija y yo refugié en ti todo ese cariño y no es que yo juzgue tu vida sexual (…) yo sentía que él (Casano) te quería usar” explicó Bozzo a lo que Daniella respondió su desilusión surgió en la manera en que la peruana hizo las cosas y los comentarios tan hirientes que uso para expresarse de ella.

Play

Entre risas y lágrimas, Daniella Navarro reacciona tras salir de La Casa de los Famosos La quinta finalista de La Casa de los Famosos salió el miércoles por la puerta grande. Acceso Total Este es el canal en Youtube de Telemundo 51. El programa de entretenimiento Acceso Total se transmite de lunes a viernes a las 11:30am, seguido de Noticiero 51 a las 12pm. Para más noticias, visita telemundo51.com/ SÍGUENOS… 2022-08-04T17:06:01Z

La buena relación entre Laura y Daniella comenzó desde la primera semana de competencia, juntas compartieron habitación en el cuarto morado y unieron fuerzas para seguir unidas y batallar una dura convivencia al lado de los demás habitantes. Sin duda, el detonante de esta relación fue Nacho Casano el cual hizo que la peruana estuviera en contra y desató sinfines de comentarios que puso en tela de juicio su buena relación.