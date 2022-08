Laura Bozzo vs Alicia Machado: Responde acusaciones y vuelve atacar a Daniella Navarro

Laura Bozzo fue la décima segunda eliminada de La Casa de Los Famosos 2 y tras su salida ha generado un sinfín de comentarios pero sin duda las polémicas declaraciones en contra de Daniella Navarro por su relación con ,Nacho Casano, hicieron que Alicia Machado defendiera a su compatriota y la peruana no se quedó callada.

ALICIA MACHADO ARREMETE y LEE la CARTILLA a LAURA BOZZO Tras ser expulsada de la casa de los famosos , Laura Bozzo estuvo en la gala del programa ; y ahí la conductora despotricó duro contra Daniela Navarro ; juzgando en cadena nacional su comportamiento ligero con los hombres de la casa. Alicia Machado a través de sus redes sociales , le mandó un fuerte…

Alicia Machado prendió la mecha en las redes sociales tras la salida de Laura Bozzo y defendió a Daniella Navarro. Recordemos que Machado es invitada como panelista en el programa especial de La Casa de Los Famosos 2 cada domingo la venezolana nunca mostró afinidad por el comportamiento de Daniella Navarro pero ahora decidió apoyar a su compatriota luego de las fuertes declaraciones que dio Laura donde aseguró que Navarro le daba “asco” y esto encendió una guerra entre ambas.

Laura Bozzo responde a Alicia Machado y vuelve atacar a Daniella Navarro

Laura Bozzo estuvo en el programa de Telemundo La Mesa Caliente y aquí fue cuestionada por su convivencia dentro del reality más famoso de la televisión hispana pero la situación subió de tono cuando la peruana respondió a las declaraciones dadas por la exreina de belleza. “ Que bueno que sacaron a Laura Bozzo a mi no me importa que la señora me ataque (…) el empoderamiento femenino no es andar por la vida mentándole la madre a todo el mundo y ¡Qué pase el desgraciado!” Fueron algunas de las palabras de Machado mientras la presentadora de televisión con cara de sorprendida y con señas daba entender que no sabía nada de lo que la venezolana estaba diciendo.

Laura Bozzo le da cachetadón con guante blanco a La Machado | La Mesa Caliente Alicia Machado no dudó en sacar la espada contra Laura Bozzo y le hizo los más duros reclamos, pero la peruana no se quedó callada.

“Si yo hubiera sido Daniella Navarro yo no hubiera andado con tres, hubiera andado con todos” comentó Machado a través de su redes sociales. Tras estas polémicas declaraciones Laura le envió un beso a la primera ganadora de La Casa de Los Famosos. “Yo nunca he hablado de ella porque lo único que tengo de ella es que fue Miss Universo (…) las peleas que yo tengo, las elijo yo y que pena que no se hubiera dado cuenta de lo que realmente pasó” comentó Bozzo. A lo que inmediatamente decidió hablar de Daniella Navarro. “Porque a esa compatriota suya que tanto defiende yo la ampare como hija tres meses, la defendí, la ayude me pelee peleas que ella misma provocó”. Aseguró Bozzo.

Laura Bozzo no quiere ver ni en pintura a Daniella Navarro

Laura Bozzo parece que no quiere ver ni en pintura a Daniella Navarro y todo por la reciente relación que mantiene con Nacho Casano. La presentadora peruana argumentó que ese amor fue una estrategia para desestabilizar y que Daniella siempre se escudó bajo su nombre para permanecer segura dentro de la competencia aunque Daniella siempre fue fiel a Laura y lo demostró en cada una de sus peleas y acciones.

Daniela Navarro es la quinta finalista de La Casa de Los Famosos 2

Daniella Navarro salió por la puerta grande al convertirse en la quinta participante de la casa más famosa de la televisión hispana y ahora la situación fuera del juego esta que arde por las fuertes acusaciones que ha hecho Laura Bozzo en contra de la venezolana un debate que despierta pasiones y ha provocado la ruptura entre las dos grandes competidoras de la casa.