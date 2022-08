Laura Bozzo nuevamente vuelve a besar a Luis “Potro” Caballero [VIDEO]

Durante la transmisión de la gala del 02 de agosto, se vivieron muchas emociones al lado de Laura Bozzo, tras su salida. La abogada peruana compartió sus experiencias y también realizó fuertes declaraciones sobre la relación de Daniella Navarro pero el momento que sin duda el momento más polémico fue el gran beso que Laura Bozzo le plantó a su amigo Luis “Potro” Caballero.

Laura Bozzo durante de la competencia se volvió muy viral en las redes sociales por su espontaneidad ante cualquier situación de la vida cotidiana, tanto así, que es considerada la reina de los memes. Tras su reencuentro con sus compañeros la presentadora peruana no perdió la oportunidad de saludar a Luis “Potro” Caballero y lo hizo de una manera peculiar.

Laura Bozzo besa nuevamente a Luis “Potro” Caballero

Por ahí dicen que donde hubo fuego cenizas quedan y sin duda este momento inmortalizó el reencuentro entre ambas celebridades. Laura Bozzo se levanta de la silla y se dirige a saludar a Luis “Potro” Caballero pero este pensaba que iba hacerlo de la manera tradicional y para sopresa de todos, Laura Bozzo, decidió darle un gran beso en la boca haciendo de este momento único y especial.

La peruana y el mexicano ya habían tenido su primer beso en La Casa de Los Famosos 2

La buena amistad entre Laura Bozzo y Luis “Potro” Caballero dentro de la competencia era muy agradable, debido a que siempre inmortalizaban momentos cargados de risa y este beso no es el primero. Durante la competencia y en una de las fiestas temáticas, la presentadora peruana y el influencer mexicano tuvieron su primera demostración de amor. Ahora parece que vuelven a retomar su gran amistad y sellan su relación con un simbólico acto.

Laura Bozzo y el Potro Caballero se dan un beso

Las redes sociales no se hicieron esperar. “Laura te amamos”,” este programa estuvo de infarto”,” me encanta Laura, me hace reír demasiado”,” gala de infarto la mejor, la reina de raiting” son algunos comentarios de los fanáticos en las redes sociales que apoyan y siguen demostrando que Laura es la favorita pese a su irreverente personalidad.

Laura Bozzo una fuerte concursante

Hemos visto cómo nuestra “Señorita Laura” ha inmortalizado momentos dentro de la competencia, su épica reacción cuando no fue nominada a eliminación, su beso con Luis “Potro” Caballero, cuando se dispone a dormir, sus muecas y su espontaneidad ha hecho de Bozzo sea indiscutiblemente “la reina de los memes” y sus fanáticos muy feliz de compartir y reírse con todas las ocurrencias de la abogada peruana.

Laura Bozzo reacciona mal a su expulsión de La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo sin duda fue una excelente concursante que dio mucho de hablar dentro de la casa, su experiencia y espíritu posicionó a Bozzo como una fuerte concursante de esta temporada, pese a su volátil y temperamental personalidad que hacía de la presentadora peruana toda una sensación dentro de la competencia