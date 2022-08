Laura Bozzo se fue directo a la yugular y ataca a Daniella Navarro

Laura Bozzo fue la última eliminada de La Casa de Los Famosos 2 pero su polémica personalidad ha posicionado a la presentadora peruana como una mujer de fuerte carácter y fuimos testigos de cómo era su convivencia y también su gran acercamiento con Daniella Navarro, a tal punto, que la llamaba hija pero parece que la nueva relación que está teniendo con Nacho Casano no es del agrado de Bozzo y está decidió atacar a la actriz venezolana.

Laura Bozzo no quiere ver ni en pintura a Daniella Navarro

En una gala llena de emociones, Laura Bozzo, estuvo presente para dar su opinión y comentar todo lo sucedido dentro de la casa pero sin duda el tema que está vigente es la relación de Daniella Navarro con Nacho Casano, a tal punto, que la peruana aseguró que Daniella estaba muerta para ella y eso no fue todo, también hizo unas fuertes declaraciones que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Laura Bozzo no apoya la relación de Daniella Navarro y Nacho Casano

“En primer lugar mamita, no soy tu madre” comentó Laura cuando se levantó de la silla y dio unos fuertes comentarios. “ Te ame como una hija, te protegí, te defendí (…) como te atreves a ser tan desleal, tan traicionera” fue el contundente mensaje que envió la presentadora peruana a la actriz venezolana. “A mí que me importa si te has acotado con media casa” esto en relación al historial amoroso y la nueva relación entre Navarro y Casano.

“Laura en América logró lo que logró sin acostarse sin ningún productor, ni jefe, ni nada” comentó antes las cámaras de Telemundo la presentadora peruana “¡Tú puedes decir lo mismo Nacho!” Todo este comentario en relación a un chisme que surgió dentro de la competencia y fue revelado por la misma Laura que aseguraba que el argentino se acosto con un poderoso ejecutivo de Televisa, donde el actor se había aprovechado de ese romance para obtener varios papeles dentro de los melodrama.

La presentadora peruana asegura que Navarro es una hipócrita y desleal

“Daniella hipócrita , para mi estás muerta y me das asco, repugnancia” aseguró Bozzo, inmediatamente Jimena Gállego le preguntó a “La abogada de los pobres” cual era su molestia y consideraba esta relación desleal. “Esperar el momento de la nominación, el momento de la última cena, cuandl habíamos hablado una hora antes de Nacho y le dije (…) porque espero el momento de la cena que sabía que íbamos a reaccionar” explicó Bozzo dando sus razones sobre sus fuertes palabras en contra de la actriz venezolana.

Laura Bozzo una vez más sigue demostrando que no es complaciente con sus comentarios y que realmente todo lo sucedido dentro de La Casa de Los Famosos 2 fue una estrategia por parte de la venezolana para estar al lado de la peruana y sentirse protegida. Sin duda, esta relación se encuentra fracturada pero Daniella es una de las celebridades que llego a la gran final y todo puede suceder en esta telenovela de la vida real.