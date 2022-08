Nacho Casano responde a quienes odian su relación con Daniella Navarro

Nacho Casano y Daniella Navarro sorprendieron a muchos cuando empezaron su romance en La Casa de los Famosos. Más de uno cree que todo fue una estrategia para seguir avanzando en la competencia. Desafortunadamente ninguno de los dos salió victorioso. Pero ellos siguen con su relación amorosa. Algunos han expresado su odio por esta relación pero Nacho le responde a quienes no están de acuerdo con este romance. “Lamento mucho que odien mi relación”, dijo Nacho durante un en vivo que hizo en las redes. “Ojalá que no sean todos. Pero tengo que respetar, es su opinión. A mí me hace bien esta relación. Me estoy dando esta oportunidad. Los dos nos estamos dando la oportunidad. Apenas hemos salido de la casa y nos estamos reorganizándonos para seguir adelanto. Por mí estoy feliz y espero que ella también”.

Nacho también dejo claro que todo lo que paso en La Casa de los Famosos quedo atrás y ahora están escribiendo una nueva historia. “A partir de ahora es una historia nueva. Una historia que estamos escribiendo. No sé si vamos hablar un día más, 10 años más, o toda la vida. Pero tengo ganas de intentarlo y averiguarlo. Esa es la verdad. Ahora estoy con ella, y conociéndola y viéndonos de a partir de ahora. Lo que paso en la casa, pues cada uno sabe lo que estaba dando fuetazos para seguir avanzando. Daniella dijo muchas cosas ahí adentro pero la mayoría no lo sé. Pero les digo hoy a la cara que hemos iniciado una relación, que ustedes ya conocen, dentro de La Casa. Ahora está continuando fuera de La Casa. Todo lo que dijo ella, yo se lo respeto y yo también dije mis cositas. Pero quiero empezar…a partir de ahora de limar ahí y hablar con sinceridad. Adentro de La Casa los dos sabíamos que estábamos uno en contra del otro y nos dimos con todo lo que pudimos. A partir de ahora es una historia nueva”.

Play

Nacho Casano habla de su relación con Daniella Navarro tras salir de 'La casa de los famosos 2' Ignacio Casano 'Nacho Casano' habla del futuro de su noviazgo con Daniella Navarro tras salir de 'La casa de los famosos 2' No olviden de seguirlo en sus redes oficiales: Ignacio Casano: instagram.com/nachocasano/ twitter.com/nashcasan facebook.com/ignacio.casano.79/ #nachocasano #ignaciocasano #daniellanavarro #lacasadelosfamosos2 Somos la cuenta fan que sigue las noticias POSITIVAS de los artistas que a lo largo… 2022-08-13T18:32:58Z

Nacho Casano dedica romántico mensaje a Daniella Navarro

Nacho Casano grita a los cuatro vientos el amor que siente por Daniella Navarro. A continuación puedes leer las románticas palabras que le dedico a su amada: “Yo sé que es complicado de creer, a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo. Vamos paso a paso, día a día. Son tiempos difíciles en los que todo el mundo tienen una opinión, un prejuicio, una idea que le compraron a alguien y nos golpean con eso como si fuera una verdad absoluta, sin siquiera pensar si esa idea venía con malicia, como parte de un juego en el que ensuciar el nombre del otro era la estrategia desde el día uno.

De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos. Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página y apostarle a lo que vendrá. Yo me siento feliz y orgulloso de poder sentir esto que siento. Y esta imagen, repleta de amor es con lo que escojo quedarme y lo que deseo que se repita todo el tiempo posible. A eso le apuesto y por eso trabajaré”.

Además agregó el siguiente mensaje: “El corazón tiene razones que la razón no entiende” de Blas Pascal.