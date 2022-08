Ivonne Montero denunció a Daniella Navarro

Ivonne Montero salió ganadora de La Casa de los Famosos 2. Pero esta victoria no fue fácil. La actriz mexicana tuvo que pasar 91 días encerrada con 15 celebridades, sin imaginarse que algunos le harían la vida imposible. Uno de los momentos que se hizo viral en el mundo del reality de Telemundo, fue la gran pelea que tuvo Montero con Daniella Navarro en el baño.

Tras la fuerte discusión, Navarro fue muy criticada por los fanáticos del reality. Mientras que otros expresaban su apoyo hacia la actriz mexicana por guardar su postura mientras que Navarro le gritaba y la insultaba en la cara. Mientras ella trataba de vestirse en el baño para realizar un reto del reality.

“Me sentí muy violentada, me sentí humillada”, dijo Montero durante una entrevista con Hoy Día, tras ganar La Casa de los Famosos 2. “Yo, en ese momento, no se nota ahí, pero estaba en ropa interior y me sentí completamente vulnerada, violentada, expuesta a lo más y eso no se permite dentro de la casa. A raíz de esto, yo le meto un reporte, me voy con ‘La jefa’ y meto un reporte en contra de ella porque efectivamente me sentí muy violentada, me sentí humillada”.

Play

Eres una mitómana, pelea entre Ivonne y Daniela| La casa de los famosos 2 #lcdlf2 #lacasadelosfamosos #telemundorealities #ivonnemontero #Daniella 2022-07-15T11:14:56Z

Según Montero este comportamiento le afecto la popularidad de Navarro.”Lamentablemente Daniella se fue desdibujando para mí porque yo la consideraba una persona fuerte, la consideraba una persona inteligente para poder llegar a la final, la consideraba una fuerte contrincante, pero ella solita se fue poniendo la soga en el cuello”, dijo.

Play

Ivonne Montero triunfó en La Casa de los Famosos y Daniella recibió un castigo por humillarla ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita! bit.ly/3CDAgRP DESCARGA NUESTRA APP EN: Google Play Store: bit.ly/3oaXnKG App Store – Apple: apple.co/3iKyftq Síguenos en redes: Facebook: bit.ly/2QgJ8sI Instagram: bit.ly/3c0wo1X Twitter: bit.ly/30Un6xP TIKTOK: bit.ly/3s9EzOI 2022-08-09T22:30:09Z

A pesar de haber tenido varios enfrentamientos, lo más sorprendente es que Navarro fue quien una vez le dio un consejo a Montero y esta lo adoptó. Resulta que fue Navarro quien le aconsejo a Montero que tenga fuerza para no quedarse callada en el reality. “Una persona me dijo que no me quedara callada y que alzara la voz, me dijo que pensara en mi hija y esa persona fue Daniella”, comentó la mexicana en entrevista con TVNotas.

Ivonne Montero jugo con una inteligencia emocional para ganar LCDLF2

Más de uno fue testigo de los ataques y difamación que enfrentó Montero dentro de La Casa. “Hubo momentos de incertidumbre y hasta sentía yo que se pueda ver mal que yo no me defendiera a no ponerme a grito pelao'”, dijo Montero en DPM. “La verdad es que no es mi esencia. No soy así, no me gusta. Yo jugué con temple”. Por lo que a veces esa era la razón que ella se aislaba para regresar a su centro ya que sabía que las iba a volver a ver el siguiente día. “Yo tenía que pensar que esto tenía un principio y un fin”, compartió Montero. “Yo tenía que jugar con una inteligencia emocional. Una para salvarme yo emocionalmente y para mantenerme en el juego”.

Play

Ivonne Montero: La Casa de los famosos, Bozzo, Nacho Casano y más | De Primera Mano #IvoneMontero se enlazó con nosotros para platicarnos todo lo que vivió dentro de #LaCasaDeLosFamosos2 antes de ser la gran ganadora. Desde su complicada relación con #EduardoRodríguez, hasta sus pleitos con #LauraBozzo, #NachaCasano y más. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3:00 p.m. con Gustavo Adolfo… 2022-08-10T21:15:09Z

En entrevista con La Casa de los Famosos Sin Censura, Montero compartió lo siguiente: “Me llevo mucho aprendizaje, de entrada sentirme orgullosa de la mujer que soy, de la persona que soy. Se cuestionó muchas cosas sobre mi forma de ser, sobre mi objetivo, sobre mis acciones…pero siempre fui fiel a mi y me quedo con eso, con la satisfacción de haber sido quien soy, de haber logrado tener siempre objetivo de mi hija y me quedo con esa idea de también entender que los seres humanos somos muy complejos en forma de ser, de personalidades distintas y que nadie tiene al final la verdad absoluta”.