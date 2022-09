Daniella Navarro habla de sus planes de ser mamá

Daniella Navarro fue la quinta finalista de La Casa de Los Famosos 2. La exposición de la venezolana en el reality de Telemundo hizo de la actriz una mujer de fuerte personalidad y la cual obtuvo muchos comentarios positivos así como detractores por su impulsividad, pero en medio de la convivencia, surgió el amor con el actor argentino, Nacho Casano, y esto hizo que ambos sellaran su amor.

El actor argentino y la venezolana en los primeros meses de convivencia no llevaban muy buena relación, tanto así, que Navarro estaba convencida que Casano tenía que haber salido de la competencia, al pasar el tiempo y como dice el dicho los polos opuestos se atraen, entre ellos nació la admiración y hoy en día tienen un noviazgo consolidado y con ello la duda de un bebé en camino.

Daniella Navarro no tiene contemplado se madre por los momentos

Esta relación se conoce en las redes sociales como “Nachiela” y es un nombre compuesto de Daniella y Nacho. En una transmisión en vivo que realizó la venezolana en su cuenta de Instagram decidió responder algunas preguntas de sus fanáticos y de esa manera confirmamos que la pareja sigue muy enamorada. “Yo no sé cuánto tiempo podamos durar, pero lo que duremos lo vamos a pasar bien. Nos vamos a disfrutar”, comentó Daniella.

Daniella Navarro en tertulia nocturna Nuestra Venezolana Daniella Navarro se conecta con sus fans por medio de su mejor amiga Mary Jenny. Después de tener un día especial con su familia y amigos alejada de las redes sociales, se unió al live de su amiga e hizo una tertulia muy elocuente y fascinante. #DaniellaNavarro #JuliaGama #NachoCasano #Nachiella #Venezuela #Brasil #Argentina… 2022-09-06T14:22:05Z

En esta amena plática surgió muchas dudas si tienen planes de tener un bebé a lo que la venezolana respondió lo siguiente: “Señores, por ahora déjennos disfrutarnos, por ahora no está en planes. No estamos cerrados a la posibilidad, pero por ahora yo no quiero bebés porque tengo a mi hija de 5 años que me requiere demasiada atención”.

“Yo me quedaría con un solo bebé, con mi sola hija, yo estaría feliz con ella”, reconoció. “Pero si él me dijera: ‘Mira Daniella yo quiero tener una hija’. Yo le doy con todo el amor del mundo mi vientrecito, pero si me lo preguntan a mí yo estoy bien con una princesita nada más”. Confesó Navarro en relación a un bebé en camino aunque no descarta la posibilidad aún no está en sus planes.

Daniella comenta incidente que vivió con Nacho Casano en un supermercado

Daniella Navarro aprovechó la oportunidad para comentar un percance que vivió con Nacho Casano en un supermercado, cuando ambos vivieron un momento incómodo con una seguidora que les hizo un comentario fuera de lugar. “Estábamos en un supermercado y una señora nos dijo: ‘¡Míralos aquí y la gente no daba ni un peso por ustedes!’. Sentí como una cosa así”, reconoció Daniella. “Lo dijo odiosita”. En ese momento, la actriz optó por respirar profundo y no caer en provocaciones.

Daniela Navarro fue una de las participantes más polémica dentro de La Casa de Los Famosos su épica pelea con Niurka Marcos, su encontronazo con Yolanda Andrade, sus diferencias con Ivonne Montero y Salvador Zerboni y su amistad con Laura Bozzo hicieron de esta convivencia llena de muchos matices.