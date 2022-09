Daniella Navarro enciende las redes sociales con un diminuto hilo dental [VIDEO]

Daniella Navarro fue una de las concursantes más polémicas dentro de La Casa de Los Famosos 2. Su auténtica personalidad hizo que la venezolana no se guardara nada a la hora de decir sus verdades y era bien temida dentro de la competencia pero ahora decidio mostrar su especular cuerpo y los excelentes hábitos que estás retomando luego de estar encerrada por mas de tres meses dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Durante su estadía dentro de la competencia, los habitantes tenían que convivir con el presupuesto de la semana y la comida era limitada, lo que fue imposible que algunas estrellas como Daniella Navarro, mantuvieran sus rutinas además que vimos que la venezolana se daba sus gusto al comer algún dulce o chocolate y no estaba concentrada en hacer ejercicios.

Daniella Navarro muestra su cuerpo tras regresar a la normalidad

Daniella Navarro uso de su cuenta de Instagram para mostrar los cambios que ha tenido en su cuerpo tras someterse a un tratamiento de bronceado, lo que más sorprende en el video es el diminuto hilo dental que dejó a más de uno con la boca abierta. “Se acabó la guachafa, estuve tres meses flojeando, ustedes me vieron comiendo, comiendo y comiendo…me he portado tan mal, no he entrenado…si no cambias tu mentalidad y tu alimentación vas a quedar peor” escribió Navarro.

Luego de estar encerrada en la competencia, Daniella Navarro, se está adaptando a su nueva realidad y retomando sus hábitos saludables. La venezolana tiene un cuerpo espectacular aunque aseguró que se le ve una pancita, quedó en evidencia que durante la venezolana tiene buena genetica. A su vez, en sus historias se Instagram compartió el gran cambio que ha tenido luego de volver nuevamente a la realidad.

La venezolana comienza a retomar sus hábitos saludables

Todo indica que Daniella sigue retomando su vida poco a poco y la vemos con un hilo dental que dejo sin aliento a sus seguidores. En el video ella explica que ha retomado sus bronceados, aunque además le pide disculpas a su público por la leve pancita que tiene y porque además por alguna razón ha quedado afónica. Aunque creemos que Daniella se ve divina y se siente muy segura de sí misma al publicar si espectacular cuerpo.

Daniella Navarro se dio otra oportunidad en el amor

Daniella Navarro ingresó a La Casa de Los Famosos 2 y tras más de 80 días encerrada sin tener contacto con el mundo exterior la actriz decidió darse una oportunidad en ek amor y fue en la cena de nominadas que confeso que estaba teniendo afinidad con el argentino, Nacho Casano, ya han pasado un mes de esta revelación y la venezolana sigue disfrutando al lado del actor y ambos se muestran muy enamorados en las redes sociales.