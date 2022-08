El día que Ivonne Montero se ganó un automóvil en un programa de concursos

Ivonne Montero ha demostrado que la suerte está de su lado, tras llevarse el premio en efectivo de 200 mil dólares en La Casa de Los Famosos todo indica que la actriz es una buena contrincante, en una oportunidad, antes de que la fama llegara a su vida, la mexicana se ganó un automóvil en un programa de concursos en TV Azteca.

Ivonne Montero ha demostrado que cuando quiere algo se lo propone y desde el primer momento que ingresó a La Casa de Los Famosos sabía que la vida le tenía preparada una jugada, siempre estuvo fiel a su estrategia, no caer en provocaciones, es por eso que durante sus 91 días de estadía dentro de la competencia aguantó todo tipo de ataque por parte de Niurka Marcos, Laura Bozzo y Daniella Navarro, hasta ir ganándose el apoyo del público que le permitió obtener el premio de ganadora.

Ivonne Montero se ganó un automóvil antes de ser famosa

En los inicios de TV Azteca, Jaime Camil, el famoso actor reconocido por su extensa carrera en el mundo de los melodramas tenía un programa de concursos que llevaba por nombre “Que nochecita”, en este show de concursos fue donde la mexicana participó con un solo objetivo de ganarse el premio mayor.

Play

Un video de Ivonne antes de ser famosa Nos puedes seguir en Twitter @multimediostv facebook.com/multimediostv Visita nuestra página oficial multimedios.com 2016-10-28T18:51:19Z

Fue en el año 1996, que Montero participó en un famoso programa, en esa época la mexicana ya había hecho algunos comerciales de televisión pero aún no arrancaba con su carrera como actriz. La emisión consistía en una serie de concursos físicos y de agilidad mental, en la que solían participar decenas de personas, pero muy pocos lograban avanzar en la competencia. Ivonne pudo llegar a la final y logró ganarse un automóvil.

La actriz mexicana tiene la suerte de su lado

“Investigué de qué manera yo podía entrar a ir de publico, así conseguí boletos, me fui con un novio que tenía entrar esa época, entonces cuando terminó el programa yo me acerqué a una persona de producción y le dije: ‘Oye, mira, ¿qué hago? Yo quiero concursar’. Él me respondió: ‘Tienes que traer fotografias’ y yo le dije: ‘Yo las traigo’”, comentó Montero.

Para esa oportunidad le habían planteado una idea a Montero pero como buena competidora no acepto. “ Pasé los filtros y quedé en competencia con un joven que me propuso que, quien se ganara el auto lo vendiera y nos repartiéramos el dinero, pero yo le dije que no. Total que yo me lo gané, siempre atraigo a la suerte”, dijo Ivonne

Play

Ivonne llega a la final | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. La suerte favorece a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos 2 y la convierte en la primera finalista al ganarse el tiquete dorado. Revive los mejores momentos de la noche. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de… 2022-07-27T20:49:48Z

Parece que la buena suerte acompaña a la actriz mexicana debido a que durante las dos ultimas semanas de La Casa de Los Famosos, Montero obtuvo el beneficio de ser la lider de la semana y con ese el privilegio de inmunidad así como el pase directo a la gran final que le dio la oportunidad de estar a salvo durante la competencia.