Daniella Navarro y las muertes que han marcado su vida

Daniella Navarro logró conectar con su público dentro de La Casa de Los Famosos 2. La venezolana siempre mostró una personalidad fuerte que le generaron muchos comentarios a favor y también en su contra, pero contra viento y marea, se convirtió en la quinta finalista de la competencia y dejó ver su lado más humano como mujer.

Daniella Navarro es una reconocida actriz por su amplia trayectoria en el mundo de los melodramas, la caraqueña ha participado en grandes producciones de Telemundo y este fue el gran paso para consolidar su carrera en los Estados Unidos. La actriz ha pasado por grandes pérdidas que le han dejado una huella y una gran sensibilidad en su vida.

La actriz al igual que otras personas ha pasado por tragedias en el ámbito familiar y fue en el año 2021 que Navarro sufrió la pérdida de su sobrino y también de su abuela, una gran prueba de la vida que permitió que Daniella se reformulara muchas cosas y de esa manera la gran oportunidad de ingresar a La Casa de Los Famosos 2.

Daniella Navarro vive la muerte de dos seres queridos

Daniella Navarro actualmente mantiene una relajación con el actor argentino, Nacho Casano, pese a que no se llevaban muy bien dentro de la competencia de Telemundo, ambos se dieron ma oportunidad de conocerse y ahora todo indica que van por buen camino, ese lado humano de Navarro también lo conocimos, su gran nexo con su hija y importancia de su madre en su vida así lo reseñó el portal MundoNow.

Daniella ha llorado la partida física de dos personas muy importantes en su vida su abuela Lucila Columba Ugueto y su sobrino Andrés Eduardo, quienes fallecieron con unos meses de separación en 2021, según contó la artista en su Instagram en aquel momento. “Cielo, prepárense a recibir a mi reina con pollo en brasa y cerveza bien fría. Me duele el alma, me duele el corazón, pero Dios es tan bueno que tuvo compasión, me duele, me duele tanto, abuelita, mi alma”, escribió en una fotografía en su cuenta en Instagram el 21 de junio de 2021.

A unos tres meses de diferencia, el 2 de agosto de 2021, Daniela Navarro informó sobre la muerte de su sobrino Andrés Eduardo, de quien había publicado fotografías en la camilla de un hospital y para quien había pedido oraciones que pudiesen ayudar a recibir un milagro y salvar su vida. “Se me fue el amor de mi vida, estoy rota, no sé qué decir ni qué carajo hacer, no quiero hablar, lo sentí en mi corazón que hoy era el día. Dios, ayúdame, cómo carajo vivo con este dolor, cómo carajo le doy fuerza a mi madre y hermana, si yo no las tengo, carajo. Andrés, te amo, serás por siempre mi niño bonito”, expresó la actriz.

Sin duda el año 2021 fue muy duro para la Venezolana pero también fue un momento de reflexión y agradecimiento por el amor familiar y apoyo de fanáticos, pero entre tanto dolor, Daniella recibió la oportunidad más grande de su carrera que fue estar dentro de La Casa de Los Famosos 2 y así también logró salir por la puerta grande al ser la quinta finalista de la competencia.