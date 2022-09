MIRA el lujoso PH de Laura Bozzo en Acapulco [FOTOS]

El lujoso pent-house de Laura Bozzo en el puerto mexicano de Acapulco ha sido escenario de muchas de sus publicaciones en las redes y, más recientemente, su refugio después de los dos meses que pasó encerrada en “La Casa de los Famosos”, durante la segunda temporada.

El hermosísimo departamento es una especie de paraíso playero desde donde se ven hermosos atardeceres y puede pasarse el día observando a las embarcaciones surcar las aguas azules del Pacífico que baña las costas mexicanas. Cuando lo veas entenderás por qué le gusta tanto a la polémica conductora peruana.

Un paraíso para descansar

El pent-house de Laura Bozzo, situado en uno de los mejores edificios de Acapulco, es tan lujoso que hasta tiene su propia piscina dentro. La alberca, como dicen los mexicanos, está en la terraza y desde ella se puede mirar al mar.

La vista del PH de Laura Bozzo es espectacular

Desde el departamento se puede ver el esplendor de la bahía de Acapulco, que de día es una fiesta para los amantes del mar y de noche se ilumina con las luces de los edificios que están al frente. Sin duda, esa vista fue una de las cosas que debe haber enamorado a la peruana cuando vio el espacio por primera vez.

La casa de Laura Bozzo tiene una decoración moderna

Mientras que los espacios en el departamento que la concursante de LCDLF2 tiene en la Ciudad de México son más sobrios, en el PH de Acapulco Laura Bozzo escogió muebles, cuadros y otros elementos decorativos que repitieran los colores de la naturaleza a su alrededor, en especial en el salón principal, en el que todo tiene tonos que se repiten en la arena de la playa circundante.

Los accesorios, como las conchas marinas en la mesa del centro y los marcos de los espejos, que recuerdan la silueta de los peces, siguen con el motivo marítimo.

Laura Bozzo tiene un comedor amplio en Acapulco

Nada más de ver esa mesa se llega a la conclusión de que la intención de Bozzo cuando compró el Pent-House en Acapulco era tenerlo lleno de amigos y familiares. Aunque parece que solo tiene ocho sillas, la mesa da para 10 o 12 personas. Debe haber tenido cenas y fiestas fabulosas allí.

En el mueble de las copas, Laura Bozzo también tiene una figura de los ángeles, como se ha visto en otros de sus espacios, como las oficinas que ha tenido en Televisa y TV Azteca y en su casa en la Ciudad de México. Además, se ve que la conductora es amante de arte. Los cuadros que tiene son hermosos.

Laura Bozzo tiene espacio para hacer ejercicio

La conductora peruana ha sido delgada toda su vida, pero aun así se ha ocupado de hacer ejercicios diariamente. En su PH en Acapulco, Laura Bozzo encontró un espacio, frente al mar, para colocar una bicicleta estacionaria y otros equipos para mantener su figura.

En “La Casa de los Famosos 2″, Bozzo solía usar ropa atlética y era visitante asidua del área del gimnasio.

La habitación principal es amplia

Aunque se desconoce cuántos dormitorios tiene el PH de Laura Bozzo en Acapulco, la conductora peruana dejó entrar a las cámaras del programa Chisme No Like a su cuarto, en el que se ve que tiene bastante espacio, pero no suficientes closets para albergar la ropa, carteras y otros de sus muchos accesorios.

Laura Bozzo encuentra paz y placer en Acapulco

La conductora, quien asegura que pronto habrá anuncios de nuevos proyectos en México y Estados Unidos, todos gestados desde ese maravilloso PH.