Laura Bozzo revela cuál fue su error dentro de La Casa de Los Famosos 2

Laura Bozzo sigue estando más que activa en las redes sociales y ha demostrado que es una mujer segura, de personalidad y muy sincera a la hora de demostrar que su edad y su manera de ser no es un obstáculo para lograr sus metas y a través de su cuenta de Instagram la peruana decidió revelar cuál fue su error cuando estuvo dentro de La Casa de Los Famosos 2.

Laura Bozzo revela su máximo secreto dentro de La Casa de Los Famosos 2

Laura Bozzo fue la última eliminada de la competencia su rivalidad, amor y odio con Salvador Zerboni, su enemistad con Daniella Navarro por su relación con Nacho Casano y su volátil y cambiante temperamento con muchos habitantes como sucedió con Ivonne Montero y su constante ataque con la actriz mexicana por haber logrado un puesto seguro en la gran final hicieron que la presentadora de televisión sacará su lado más oscuro y esto le costó la salida del programa.

Laura Bozzo no tuvo estrategia dentro de la competencia

Laura Bozzo ahora se dedica a disfrutar de su tiempo libre en su casa en Acapulco, la compañía de su hija y su nieto y también a entretener a sus seguidores con videos que son espontáneos y muy divertidos, tanto así, que la peruana ahora logró tener un millón de seguidores en su cuenta de TikTok y con esto posicionarse aún más en las plataformas digitales.

“La abogada de los pobres” decidió revelar cuál fue su grave error durante su estadía dentro de La Casa de Los Famosos 2. Bozzo aseguró que su estrategia fue no tener estrategia. “ Mi error en @lacasadelosfamosos fue no tener estrategia jugué solo fui quien era con lo bueno y lo malo pueden quererme por eso o odiarme por la misma razón, era mi deuda con mi público quería conocieran todo de mi y si me arrepiento? No, vale más el cariño de mi público que todo el dinero del mundo. Besos a los jóvenes gracias y si soy la tía loca me vale lo que opinen”. Escribió Laura en el post.

En la fotografía también vemos a una Bozzo disfrutando del sol con un traje de baño que resalta su figura y la hace lucir más joven que nunca. El espíritu y personalidad de Laura hace de la presentadora peruana una mujer auténtica aunque vimos dentro de la competencia cómo sacó a relucir su verdadera esencia.Siempre fue apoyada por su público, al final resultó ser la última eliminada de la competencia.

Laura Bozzo no se rinde y sigue apostando en los nuevos comienzos, sus programas, y su imagen en la televisión hispana haN hecho de la peruana muy reconocida en el mundo del espectáculo y sigue sorprendiendo a todos por su espontaneidad.