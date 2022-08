Laura Bozzo se declara fanática de la cantante Rosalía [VIDEO]

Laura Bozzo sigue dando mucho de que hablar y ahora utiliza sus redes sociales para conectar con su público y crear contenido para hacerlos reír por su personalidad tan única y extrovertida. Asimismo, la presentadora peruana es toda una celebridad en el mundo de entretenimiento y sigue vigente con su seguidores.

Laura Bozzo sigue siendo la reina de las redes sociales

Laura Bozzo fue la última eliminada de la casa, aunque fue todo una sorpresa, se esperaba que la peruana llegara a la gran final y hasta fuera la ganadora. Pero su volátil y cambiante personalidad hizo que Bozzo perdiera los estribos y se enfrentara en una fuere discusión con la actriz Ivonne Montero que fue el detonante para que la abogada de los pobres dijera adiós a la competencia más famosa del mundo del entretenimiento.

Laura Bozzo se une al reto de la “Moto Mami” de Rosalia

Laura es famosa por su frase “¡Qué pase el desgraciado!“ ahora también es conocida dentro de las redes sociales por su manera tan única a la hora de convivir que le ganó el título de la reina de los memes y toda una celebridad con los internautas. Ahora Bozzo decidió unirse al nuevo reto en TikTok y se declara fanática de la cantante española, Rosalía.

Al ritmo de la canción “Bizcochito” Laura se declara seguidora de la cantante, Rosalia, y vemos a nuestra quería “Señorita Laura” con distintas facetas masticando un chicle de manera exagerada y moviendo la mandíbula de lado a lado, como si nada le importara, esto forma parte de un reto en las redes sociales y también parte del performance de la cantante española de su gira “Moto Mami”.

“Soy tu fans @rosalia.vt The queen #bizochito” agregó en un post la presentadora peruana además de celebrar con este video que llegó al millón de seguidores en TikTok, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. “ Esta mujer es lo máximo”,” el que tenga el sticker ya creado que me lo pase”,” no puede ser”, cuando creí haberlo visto todo”. Son algunos de los comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

La presentadora peruana sigue vigente en el mundo del entretenimiento

Laura Bozzo continúa creando contenido para sus seguidores y de esa manera también celebra que no hay edad para seguir conectada innovando y deleitando a sus fanáticos. La presentadora de televisión celebró su cumpleaños número 70 y se encuentra muy feliz en su nueva etapa como abuela al lado de su nieto, Altlas, del cual se siente muy orgullosa y decidió compartir algunas instantáneas de su primera sesión de fotos.

A través de las redes sociales nos queda claro que Laura Bozzo es la preferida y a la hora de entretener a sus fanáticos es la numero uno, por eso siempre fue apoyada durante las primeras semanas dentro de La Casa de Los Famosos por su personalidad tan extrovertida y única.