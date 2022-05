Laura Bozzo revela de dónde surgió su frase ¡Qué pase el desgraciado!

Laura Bozzo es conocida por los televidentes por su frase ¡Qué pase el desgraciado! A lo largo de sus programas hemos visto cómo la abogada peruana es fiel defensora de la verdad, de los menos favorecidos y de las mujeres, pero ¿De dónde surgió su famosa frase?

¡Qué pase el desgraciado! a marcado huella en todos los televidentes y en cada uno de los países que fue transmitido el programa “Laura en América”, Bozzo a lo largo de los años ha estado más vigente que nunca y es la reina de los talk show, actualmente ella tiene su programa que lleva por nombre “Qué pase Laura” haciendo referencia y homenaje a su famosa frase que ha sido un hito dentro de la televisión hispana.

Laura Bozzo comenta de dónde surgió su frase ¡Qué pase el desgraciado!

Laura Bozzo se ha desmontado como una mamá protectora para sus demás compañeras dentro de La Casa de Los Famosos, ella fue cuestionada por Natalia Alcocer por su famosa expresión que se ha vuelto popular dentro de sus programas “Eso fue porque tenía tres chicas embarazadas; una de 15, una de 16 y una de 17, y las tres estaban embarazadas del mismo imb*cil. Las tres contaron su historia y cuando lo hice pasar me salió del alma (la frase)”, comentó Laura. Por otra parte, aseguró que cuando dijo por primera vez dicha expresión su carácter era aún más fuerte. “En esa época yo era un poquito más violenta, te juro que casi lo agarro a patadas al hombre”, comentó Bozzo.

Laura Bozzo fiel defensora de las mujeres

“La señora Laura” cómo también es conocida la recomida presentadora peruana es fiel defensora de las mujeres y reveló el porqué ha decidió ser una voz y ejemplo del empoderamiento femenino. Por su parte, comentó que este apoyo surgió desde cuando ella era pequeña. “Yo me iba siempre al cuarto de las empleadas y yo me la pasaba escuchando”, pues Laura se tomaba el tiempo para entender otra realidad que vivían las mujeres y que se alejaba a su situación. Al final era un reflejo de la sociedad que no incluía a las mujeres.

Desde muy pequeña hasta hoy día Laura ha tratado de buscar una igualdad al darle visibilidad y apoyo a muchos casos de mujeres que han sido maltratadas, pues ella escuchaba tantos casos y eso fue lo que la motivó a estudiar derecho y ser hoy en día una de las abogadas más reconocidas de la televisión. Pues Laura hoy en día es una voceras de los derechos de las mujeres, su filantropía y ganas de servir están enfocadas en dar apoyo y llevar un mensaje de empoderamiento femenino. Laura sigue en la competencia y quiere continuar con un mensaje de agradecimiento para todos sus fanáticos por darle la oportunidad de permitirle estar vigente dentro de la televisión hispana.