Laura Bozzo lanza una tremenda advertencia ¿Qué dijo?

Laura Bozzo ha sido una de las participantes que ha dicho presente dentro de La Casa de Los Famosos su sincera personalidad ha hecho de “La abogada de los pobres“ una de la preferidas dentro de la competencia. Ahora lanza una gran advertencia a sus colegas y deja a más de uno con la boca abierta ¿Qué dijo la abogada peruana?

Había mucha incertidumbre de cómo iba a ser el primer encuentro entre Niurka Marcos y Laura Bozzo, en el pasado ya ambas habían tenido roce de dimes y diretes cuando en una oportunidad la vedette cubana la llamó “fea”, lo que generó mucha tensión entre ambas, pero para sorpresas de muchos, tanto la abogada como la actriz han hecho una bonita alianza para llevarse bien dentro de la competencia hasta tal punto que podemos considerarlas, por ahora, como las mejores compañeras dentro del reality.

Laura Bozzo entra a la lista de eliminados de la semana

Pese a la buena convivencia de Laura Bozzo, su disposición para ayudar, resolver los problemas y divertírse durante su confinamiento, Bozzo ahora forma parte de la lista de nominados a eliminación, situación que molestó a la presentadora de televisión a tal punto que denominó a sus compañeros hipócritas. Para sorpresa de Laura, ella nunca imagino que iba a estar nominada para esta primera semana de competencia.” ¡Ay chao!”, con cara de asombro exclamó “¡Yo no tengo problema si me tengo que ir, me voy!”, esto fue sin duda un momento incómodo para la presentadora de televisión, “yo me voy hacer mi maleta, les sedó mi lugar”. Pues Laura aseguró que todo el mundo la odia y se hacen los hipócritas con ella, aunque sabemos que Bozzo ha tenido buena relación con todos y estamos seguros que ella seguirá en la competencia.

Una situación que se salió de control

Pese a todos los acontecimientos que están sucediendo dentro del reality, para poner en contexto, el actor Nacho Casano estaba liderando la lista de nominados a eliminación por un comentario que hizo sobre la reina de belleza Julia Gama y Rafael Nieves, este hecho desató el primer problema dentro de la competencia a tal punto que no fue bien recibido por los integrantes de la famosa casa de la televisión hispana, pero todo dio un giro de 180 grados, cuando los mismos compañeros decidieron salvar a Casano de la lista de nominados quedando Mayeli Alonso, Osvaldo Ríos, Toni Costa y Laura Bozzo amenazados de eliminación.

Laura Bozzo lanza una tremenda advertencia

“Yo les voy a decir algo ¡Recen! Con toda su alma, yo espero que Niurka le pida a todo sus santos a todos con todos su corazón que yo me vaya”, fueron las palabras de Bozzo un poco indignada, “ no le va a convenir para nada que yo me quede, porque ya me di cuenta como es este juego ¡Ahora voy a jugar mi juego!” Comentó la abogada peruana haciendo referencia que a partir de este momento va a sacar las garras y va a demostrar que vino a ganar e hizo una gran advertencia a sus compañeros. “La gente hipócrita y la gente dobla cara, que no van conmigo, va a conocerme”. Pues Laura va a mostrar su otro lado de la moneda, también aseguró que ella actúa por los sentimientos y no por el razonamiento, vimos a una Laura muy enojada por todo lo que se está viviendo dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Parece que el reality de Telemundo va a colocarse cada día mejor, y vemos que muchas celebridades están sorprendidas por todo lo que está sucediendo dentro de la casa. Esto apenas comienza y cada uno empezará armar su estrategia para permanecer dentro de la competencia y llevarse el primer lugar.