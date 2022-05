Julia Gama y su experiencia en el Miss Universo

La reina de belleza brasileña, Julia Gama, es conocida por ser la segunda finalista del concurso Miss Universo 2020, una mujer con propósito e inteligencia que se encuentra preparada para asumir cualquier reto, por eso Gama ingresó a La Casa de Los Famosos para darse a conocer dentro de la pantalla chica.

Julia Gama y su paso por los concursos de belleza

Su pasó por los concursos de belleza se dio en el año 2014 cuando Julia representó a su país en el Miss Mundo. El espectáculo final se celebró el 14 de diciembre de 2014 en Londres, después de haber sido una de las primeras favoritas de la competición, Julia se ubicó entre las 11 semifinalistas principales. Posteriormente, Julia fue nombrada Miss Brasil 2020, la organización tomó la decisión de otorgarle la corona sin competencia debido a la pandemia de COVID-19, como ganadora de Miss Brasil 2020, Gama representó a su pais en la 69a edición del certamen de Miss Universo 2020 celebrado en el Seminole Hard Rock Hotel Casino de Hollywood, Florida, Estados Unidos. Gama obtuvo el segundo lugar de la competencia.

Julia Gama habla de su experiencia en el Miss Universo

Gama le cuenta a su compañera Daniella Navarro cómo fue su experiencia dentro del certamen universal además de haber llegado a quedar al lado de Andrea Meza, representante de México que se alzó con la anhelada corona. “ Cuando ganó yo me quede tan feliz (Meza) porque el grupo de las latinas estaban tan unidos, yo no se si estaba triste o feliz porque fue una emoción muy fuerte”. Comentó Gama.

Por su parte, Julia confesó que en el momento que estaba frente a Meza para escuchar los resultados solo se detuvo para contemplar al público. “El Miss tiene algo tan bonito que es de unir al mundo, ay tenían a todos los países, es un linda escena que yo quería inmortalizarla”.

Además comentó que se sintió feliz porque México ganó la corona, pero a su vez, eran tantas las emociones encontradas que realmente no sabría cómo definir sus sentimientos para ese momento, lo que no nos queda duda que ella se siente agradecida por la proyección que obtuvo como virreina del concurso de belleza más importante a nivel mundial, y ahora la oportunidad de decir presente en la televisión hispana. En esta edición hemos visto el lado más humano de las celebridades y en Julia recalcamos esa fuerza femenina que tiene. Gama solo quiere ser una mujer real, no lo que estamos acostumbrado a ver en una reina de belleza.

Esta telenovela de la vida real sigue preparando muchos dramas, alianzas y romances, en esta oportunidad todo indica que cupido esta tocando las puertas de la reina de belleza porque su gran acercamiento al actor Rafael Nieves, esta encendiendo las alarmas de que puede suceder un gran romance entre ellos. La Casa de Los Famosos es un formato que pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades el cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.