Esta telenovela de la vida real está comenzando y ya los artistas tienen a su primer líder de la temporada así como a los nominados a eliminación de la semana, la mayor cantidad de votos para salir de la competencia la obtuvo el actor argentino, Nacho Casano, el cual se ha mostrado tímido, callado y muy reservado, pero ¿Que sucedió entre Casano y Julia Gama ?

Play

Drama de Julia Gama con Nacho y Rafael EXPLICADO en LCDLF Aqui el drama de Julia gama con los 2 galanes Nacho Casano y Rafael Nieves. #peliandose por una miss #lcdlf2 2022-05-12T22:11:54Z

Todo esta disputa comenzó cuando Rafael Nieves fue el ganador del líder de la semana y como premio obtuvo el privilegio de pasar la noche en la suite presidencial y al lado de un acompañante, sin perder oportunidad invitó a la reina de belleza Julia Gama, ambos han demostrado que existe química entre ellos, esta situación parece que no fue del agrado de Casano y se originó un revuelo en la competencia.

Comentario de Nacho Casano alarma La Casa de Los Famosos

Play

Video Video related to nacho casano le pide disculpas a julia gama ¿las aceptó? 2022-05-14T01:27:30-04:00

Brenda Zambrano fue la indicada para regar el comentario que le hizo Nacho referente a la decisión de Nieves: “es que yo se que Rafa solo se la quiere Co**”, fue lo que comento el actor argentino a la influencer mexicana. Lo cual puso en aprietos a toda la casa, por ser un comentario que influye en la integridad de la mujer. Por su parte, Julia se sintió ofendida por este comentario que desató Brenda Zambrano.

Julia y Nacho intentan arreglar mal entendido

Julia decidió hablar con Nacho de lo sucedido. pero esto fue lo que le respondió el interprete argentino. “Te agradezco muchísimo que hayas venido y me hayas preguntado y con todo respeto, ¿A mi qué?” Haciendo referencia a que cada quien puede hacer lo que desee y tener libre albedrío, a lo que Julia le responde “ a mi me gusta confiar en las personas, entonces yo como que quería tener ese momento contigo para escuchar de ti, tú versión, tú verdad” la reina de belleza aclaró que no quiere ningún tipo de ruptura de la convivencia y el actor no perdió la oportunidad para pedirle disculpas,” no te puedo decir si me caes bien o me caes mal, porque no te conozco”, pero decidió perderle disculpas por el comentario emitido y después todo el revuelo creado. Aunque no sabemos si estás disculpas fue de verdad o realmente Nacho está celoso por el venidero romance que pueda existir entre Gama y Nieves.

Esta segunda temporada está empezando a tomar forma y además estamos viendo que poco a poco la convivencia está comenzando hacer de las suyas, las celebridades están puliendo su verdadera personalidad, observando cómo empieza afectar la convivencia 24/7 dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.