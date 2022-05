Laura Bozzo nominada a eliminación ¿Por qué se molestó la abogada peruana?

La Casa de Los Famosos es una telenovela de la vida real, y hasta ahora están comenzando a relucir la verdadera personalidad de cada uno de los participantes. Para esta semana de eliminados fueron seis los artistas amenazados, Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso, Toni Costa, Juan Vidal y Laura Bozzo, pero la presentadora de televisión se sintió defraudada ¿Qué sucedió realmente?

Recordemos que Laura Bozzo se sintió emocionada por el recibimiento de sus compañeros, así lo hizo saber cuando habló en el confesionario con la jefa. “Las chicas me tratan como si fuera su mamá, algunos de los integrantes me dicen que han crecido conmigo, les recuerdo mucho su niñez y siempre veían mis programas”. Fueron las declaraciones de la abogada peruana.

Laura Bozzo en la lista de nominados a eliminación

Para sorpresa de Laura, ella nunca imagino que iba a estar nominada para esta primera semana de competencia.” ¡Ay chao!”, con cara de asombro exclamó “¡Yo no tengo problema si me tengo que ir, me voy!”, esto fue sin duda un momento incómodo para la presentadora de televisión, “yo me voy hacer mi maleta, les sedó mi lugar”. Pues Laura aseguró que todo el mundo la odia y se hacen los hipócritas con ella, aunque sabemos que Bozzo ha tenido buena relación con todos y estamos seguros que ella seguirá en la competencia.

Esta nominación ha hecho que despierte muchos sentimientos en las celebridades pero Laura no encuentra cabida de porqué ella está dentro de las seis celebridades nominadas a eliminación, muchos de sus compañeros recalcaron que no se sintiera ataca que es parte del juego y al final el público es el que tiene la última palabra.

Laura Bozzo entre al confesionario

Laura Bozzo no salía del asombro y mucho menos de su enojo por esta decisión, cuando le toco el turno de ingresar al confesionario con la jefa y exponer en 30 segundos porque debería quedarse en la competencia, inmediatamente Laura comentó, “ no voy a decir nada, es que no hay nada que decir”, y tras una pausa la presentadora aseguró que llegó a la casa con la mejor intensión y para mostrar quien es, sin filtros, pero siente que dentro del reality hay muchos enemigos y ella no va a pedir que voten debido a que todo se lo deja a manos de Dios, “si la gente de aquí me quiere fuera, pues listo me voy no tengo ningún problema”. Comentó indignada la presentadora de televisión famosa por la frase “¡Qué pase el desgraciado!”

Bozzo se enoja con Niurka Marcos:”tú estas detrás de todo esto”

Laura no se siente preparada para estar dentro de la casa y así se lo comentó a sus compañeros, “los voy a extrañar, ¡Yo me voy porque me voy! Tanto fue su molestia que le hizo una advertencia a la vedette cubana, Niurka Marcos, “tú crees que no se que estás detrás de todo”, insinuando que Marcos era la mente maestra para que estuviera en la lista de los nominados. Bozzo salió molesta de la sala y se dirigió a la habitación, sin duda esta situación va a encender la casa y la situación se pondrá tensa entre Niurka Marcos y Laura Bozzo.