La Casa de Los Famosos 2: descubre quién fue el salvado de eliminación

La Casa de Los Famosos está que explota y esta semana surgieron los primeros escándalos en el reality y todo esto por un comentario que realizó el actor Nacho Casano, esto parece que no fue bien recibido por los integrantes de la competencia e hizo que el actor tuviera la mayor cantidad de votos para ser eliminado.

Nacho Casano un hombre timido

Nacho Casano se ha mostrado como un hombre tímido, solitario y introvertido, en un ataque de celos hizo un comentario sobre el privilegio que obtuvo el actor Rafael Nieves de ser el líder de la semana y de esta manera gozar de la suite presidencial, donde se encuentra acompañado por la reina de belleza, Julia Gama, pues esta situación pareciera que no fue del agrado de Casano y la influencer Brenda Zambrano fue la encargada de correr el rumor desencadenando un chisme el cual no fue para el agrado de muchos compañeros en el reality.

Aunque Casano ha tratado de integrarse al grupo, ha sido una pieza difícil de encajar, y ha demostrado que quiere estar alejado de cualquier tipo de problema y comentario evitando el compañerismo, pero ¿Quién fue el salvado de eliminación?

Nacho Casano es el salvado de eliminación

Cómo dice el slogan del programa este reality es una telenovela de la vida real y para sorpresa de muchos el salvado de eliminación fue el actor argentino, Nacho Casano, la competencia dio un giro de 180 grados y ahora son cuatro las celebridades que están en peligro de eliminación.

La presentadora peruana, Laura Bozzo, el bailarín, Toni Costa, el actor Osvaldo Ríos y la empresaria Mayeli Alonso, estás cuatros celebridades son las que están en peligro de eliminación y el público tiene la última palabra para apoyar a sus artista favorito y de esta manera evitar que salga de la competencia que pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades.

Mayeli Alonso tilda a sus compañeros de hipócritas

Mayeli Alonso no estuvo de acuerdo de esta situación, pues cree que la salvación de su compañero es un acto de hipocresía luego de que muchos de la casa se han molestado por la actitud que ha tomado Casano, a tal punto, que sienten que no encaja dentro de la competencia. “A mi se me hace cool que te hayan salvado, pero todo esto se me hace como raro, uno es un plan del programa, dos o todos somos unos hipócritas porque la mayoría hemos hablado mier** de él”, fue lo que comentó Mayeli de la decisión de la casa al salvar al actor argentino.

Hasta el momento la competencia está empezando agarrar forma y son muchos los escándalos que vamos a revivir en esta nueva temporada, estamos seguros que esta salvación de Nacho es una estrategia para que no se acabe la polémica y cada día haya más escándalos donde pensábamos que los artistas más callados han sido los que han sacado las garras y han demostrado de que están hechos.