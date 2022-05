Laura Bozzo comenta una íntima confesión ¡No lo podrás creer!

La presentadora peruana, Laura Bozzo, mejor conocida como la abogada de los pobres está en boca de todos luego de su molestia por estar entre la lista de nominadas a eliminación de La Casa de Los Famosos, pero ahora Laura hace una fuerte confesión sobre su vida privada ¿Qué dijo la abogada peruana?

Laura Bozzo confesó infidelidad

Laura Bozzo confesó a sus compañeros que fue una mujer infiel, pues este incidente sucedió en el tiempo que estuvo en arresto domiciliario en su natal Perú. Recordemos que esto sucedió en el año 2002 cuando la presentadora de televisión fue acusada de asociación ilícita hecho que hizo que estuviera en arresto domiciliario por tres años.

Laura Bozzo confiesa INFIDELIDAD #lcdlf2 LA CASA DE LOS FAMOSOS Laura confiesa cómo fue infiel con dos hombres molestos 2022-05-14T11:36:05Z

“Yo sospechaba que mi ex, que se había ido de tour con unas bailarinas brasileñas, me había sacado la vuelta, ¡que cree que estoy encerrada acá no puedo hacer ni mi***! Llame a mis dos hermanaos que son más locos que yo y les dije chicos tráiganme una fila de amigos para elegir”, de esta manera Laura confesó que fue infiel a Cristian Suárez, sacando las cuentas, para esa época la peruana andaba de amoríos con el argentino.

“Luego de eso elegí a uno, no a dos, a uno” Laura comentó este secreto el cual lo tenía bien guardado e insinuó que estuvo en la intimidad con esta persona la cual no reveló el nombre, “ah quieres engañarme, pues cuidado, este es el primero, la próxima es con dos, después con tres y así sucesivamente”, comentó Bozzo en una amena conversación con Salvador Zernobi, Luis “Potro” Caballero y Brenda Zambrano.

Laura agradecida con el público y Telemundo

Hemos conocido que Laura es una mujer que dentro de la casa ha sido una figura protectora para otra celebridades pero también Bozzo aseguró que no es una mujer hipócrita. “Yo digo lo que soy y no me tengo que ganar al público, mintiéndole o haciéndole un personaje que no es el mío, esta es Laura. Con lo bueno, lo malo y lo feo y ¡Los amo!” Fueron las palabras de agradecimiento de Laura Bozzo hacia su fanáticos que siguen el día a día los pasas de su carrera.

Esta no es la primera vez que Laura agradece a sus fanáticos y esa fue la verdadera razón que motivó a la “señorita Laura” de ingresar a la famosa casa de la televisión hispana y además de tratarse de Telemundo la planta televisiva que Laura tiene una deuda moral por ser el primer medio de respaldo de su programa “Laura en América” ya he fue transmitido en toda Latinoamérica.

Laura Bozzo esta en peligro de eliminación esta semana en La Casa de Los Famosos, solo el publico tiene la ultima palabra si quiere seguir viendo al convivencia de la presentadora de televisión dentro del reality, puedes votar por ella y salvarla. Hemos conocido el lado protector de Laura, buscando siempre un equilibrio y solución a todos los problemas.