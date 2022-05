¿Qué se dijeron Laura Bozzo y Niurka Marcos?

Esta nueva edición de La Casa de Los Famosos reúne a grandes celebridades entre esa lista se encuentra el nombre de Niurka Marcos y Laura Bozzo, ambas no se llevan para nada bien, esta rivalidad comenzó cuando las estrellas competían por la atención de televidentes, cuando tenían en México sus “talk shows” a la misma hora pero en canales distintos.

La competencia aún no da inicio y estamos a la expectativa de todo lo que va a suceder, pero cómo abreboca del programa, ya las celebridades han lanzado dardos, tanto Bozzo como Niurka son de fuerte personalidad y han hablando de su cuestionada llegada a la casa más famosa de la televisión hispana.

Niurka Marcos arremete contra Laura Bozzo

Recordaremos que Niurka Marcos estuvo presente en los premios Latin American Music Awards,como presentadora de un galardón, en su llegada a la Ciudad de México, la vedette cubana fue cuestionada por la prensa y no perdieron la oportunidad de preguntarle por su contrincante dentro de La Casa de Los Famosos, Laura Bozzo, a lo que la también cantante respondió que la famosa abogada peruana está muy vieja para la gracia. “Ella esta muy vieja para eso, ella sabe perfectamente que todas las payasadas que hace es para llamar la atención y de que ustedes la tomen en cuenta y si no las hace la sacan de la casa”.

Laura Bozzo no se queda callada

Niurka Marcos a Laura Bozzo: "No le dije vieja, le dije fea"

“Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible… esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”, fueron las palabras que envió Bozzo a Niurka. Esta respuesta la lanzó Laura en réplica a lo que dijo Niurka en una oportunidad. Por su parte, también Bozzo hizo referencia al “talk show” que tuvo la vedette, el cual contó con muy pocos programas al aire.

La vedette cubana responde sin piedad

Por otra lado , “La mujer escándalo “ no se quedó callada y respondió sin pelos en la lengua: “Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado. Yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más y ya después no se firmó más. No porque yo no quisiera, sino porque Rocío Sánchez merecía el respeto a su talk show de tantos años de prestigio y de experiencia, y no puede haber dos talk shows en una misma empresa”.

La cubana de oro dejó muy claro porque salió del aire el programa ¡Ella es Niurka! aclarando de manera contundente que su formato sólo estaba firmado por 30 programas y no podía competir con otro show similar de la misma empresa. Estamos a la gran expectativa de que trapos se van a sacar ambas artistas cuando compartan convivencia en la segunda temporada de La Casa de Los Famosos