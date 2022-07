Laura Bozzo y Salvador Zerboni discuten en la cocina ¿Qué sucedió?

Laura Bozzo cada día sigue luchando por la convivencia dentro de La Casa de Los Famosos 2 pero pareciera que la presentadora peruana no tiene buena relación con Salvador Zerboni y ha demostrando en más de una ocasión su incomodidad sobre la actitud del actor mexicano.

SALVADOR ZERBONI Y LAURA BOZZO CADA VEZ MÁS ALEJADOS Momentos intensos entre los participantes

Laura Bozzo siempre ha demostrado que su talón de Aquiles es la cocina y las labores del hogar pero la abogada peruana ha hecho todo su esfuerzo para colaborar y poner su granito de arena cuando de convivencia se trata, pero parece que su amistad con Salvador Zerboni no es muy buena pese a que ambos comparten cuarto y grupo dentro de la competencia. Ambos protagonizan una fuerte discusión donde la peruana prefiere no guardarse nada.

Laura Bozzo y Salvador Zerboni discuten en la cocina ¿Qué pasó?

Laura Bozzo es una mujer impulsiva y no tiene miedo cuando de exponer su punto de vista se trata y ahora protagoniza una fuerte discusión en la cocina con Salvador Zerboni y todo esto por un vaso. A su vez, esta disputa se generó cuando Laura se disponía a lavar un vaso y Salvador se ofrece hacerlo por ella. “Nunca has lavado un vaso, déjame y te lo lavo” fueron las palabras de Zerboni que no fueron del agrado de la “Señorita Laura”.

“Yo he lavado esto querido, ok, todo lavo yo” fueron las palabras retadoras de Laura ante las acusaciones de Salvador Zerboni. “No vengas a dejarme mal que la cámara me ve”, aseguró Laura pero parece que este comentario hizo enojar al eterno villano de los melodramas y se retira de la cocina, inmediatamente abandona el lugar pero la tensión estaba latente en el lugar y esto hace que la presentadora peruana pierda los estribos y le grite al actor. “Te molesta que lave un plato, que mier** te pasa” comentó entre gritos la abogada peruana.

Laura Bozzo pierde los estribos nuevamente

Salvador Zerboni dio a entender que Laura trata de lavar y colaborar para que no la nominen por falta de convivencia. Esta situación se salió de control, pese a que el actor ignoró cada una de las palabras de Bozzo hizo despertar la furia de la peruana. La competencia cada vez se torna complicada y los sentimientos se encuentran a flor de piel. Los fanáticos en las redes sociales reafirmaron que ambas celebridades no se soportan dentro de la competencia.

P3L3A SALVADOR ZERBONI VS LAURA BOZZO POR EL PRESUSPUESTO Y LA COMIDA EN LCDLF2

“Que falta de autocontrol Laura”, “ un Oscar para Zerboni aguanta demasiado”, “ yo quiero mucho a Laura pero a veces se pasa” los televidentes comentaron de esta situación sintiendo que era innecesario que perdiera los estribos y arremetiera en contra de Salvador Zerboni aunque hoy es un día decisivo para el cuarto morado porque uno de sus integrantes abandonará la competencia, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Rafael Nieves se encuentran en peligro de eliminación y cualquier cosa puede suceder en la competencia que pone al descubierto la verdadera personalidad de las celebridades.