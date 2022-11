La Casa de Los Famosos: Posibles candidatos que dirán presente en la tercera temporada

La Casa de Los Famosos 3 está a la vuelta de la esquina y para el primer trimestre del 2023 el reality llegará nuevamente a las pantallas de Telemundo para sacar a la luz la verdadera convivencia de las celebridades que estarán encerradas sin contacto con el mundo exterior.

Aleska Génesis

La modelo, Aleska Génesis, ha estado en boca de todos cuando salieron a la luz unos videos de brujería donde se encuentra implicado Nicky Jam. La venezolana fue considerada por la producción para formar parte de la tercera edición de La Casa de Los Famosos y asi lo reveló frente a las cámaras de Telemundo. “ “Me lo han propuesto varias veces. Al principio yo dije que no. A mí me da miedo el tema de las cámaras, del reality, de poner mi vida privada a la luz pública, pero no sé. Yo estoy aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo”, admitió.

Alfredo Adame

Alfredo Adame es uno de los participantes que pueden decir presente en la famosa competencia de Telemundo, las grandes polémicas en su vida lo han posicionando dentro del mundo del espectáculo y se encuentra en la opinión pública por su conducta conflictiva. Por esa razón, son muchos los fanáticos que desean verlo dentro de la competencia para que siga la pelea con sus demás compañeros.

Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa es otra de las grandes celebridades que el público aclama para que este presente en la competencia, de hecho, era una fuerte candidata para la segunda edición pero sólo formó parte en las últimas semanas al ser la encargada de entregar el maletín con el dinero en efectivo que se llevó el ganador. Además de su gran proyección en los melodramas su vida ha estado expuesta en al opinión publica debido al eterno conflicto con el padre de su hijo, Julián Gil.

Laura Flores

La mexicana, Laura Flores, reveló en una rueda de prensa que fue invitada por el equipo de producción aunque ella aún no se encontraba preparada para dar una respuesta debido a que antes de aceptar, se enfocaría en saber cuánto le van a pagar por estar durante 91 días encerrada con otros 16 habitantes. Además, la actriz fue muy honesta con los medios de comunión y todo su público está a la expectativa si ingresará de manera formal a la competencia.

Cristian Suarez

Cristian Suarez, ex de Laura Bozzo, es otro de las celebridades que los productores del programa quieren dentro del formato aunque aún no han reventado su nombre pero suena muy fuerte para esta edición. Sería la oportunidad de que el argentino revele varios secretos de la polémica presentadora peruana debido a que fue la pareja de Laura Bozzo por 17 años y ahora ambos llevan una buena amistad pese a los grandes escándalos que acaparaban titulares.

Sergio Mayer

Sergio Mayer estuvo presente en Big Brother VIP y todo apunta a que es es un fuerte candidato que los fanáticos aclaman en la nueva temporada. El famoso mexicano ha estado envuelto en escándalos políticos y también personales por sus tormentosas relaciones que seguro dará mucho de que hablar dentro de la competencia.

Por los momentos aún esperamos con asias que Telemundo revele los nombre de manera oficial de los habitantes que dirán presente en La Casa de Los Famosos aunque también suenan estas celebridades como grandes candidatos: Erika Buenfil, Ninel Conde, Carlos Ponce, Ponchó de Nigris, Laura León entre otros. Se espera muchas sorpresas ademas de compartir con dos televidentes que serán elegidos para ingresar a la competencia.