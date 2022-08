Laura Flores posible candidata-La Casa de Los Famosos 3

La Casa de Los Famosos llegó para quedarse y luego de que Telemundo confirmara una tercera temporada son muchas las expectativas que han surgido en relación a los posibles candidatos que dirán presente en esta tercera edición.

La actriz, Laura Flores, aseguró en una rueda de prensa con los medios de comunicación que ya fue invitada para la tercera temporada de La Casa de Los Famosos 3 aunque es muy pronto para una respuesta y antes de aceptar, ella se enfocaría en saber cuánto le van a pagar por estar durante 91 días encerrada con otros 16 habitantes.

“¡Ay ya me invitaron!” Comentó la actriz, cantante y presentadora mexicana cuando fue cuestionada sobre si diría presente en un reality como en La Casa de Los Famosos. “ Te voy hacer muy honesta yo creo que sería un ser muy aburrido de La Casa de Los Famosos” comentó Flores en una rueda de prensa. Además, si los ejecutivos le ofrecen una buena cantidad la mexicana, estaría dispuesta a aceptar”.

Laura Flores invitada para participar en La Casa de Los Famosos 3

Laura Flores radicada en Miami llegó a la ciudad de México para promocionar su nuevo tema musical No me lastimes. Además, rompió el silencio n y aseguró que fue invitada por Telemundo para estar presente en el reality show.

“Voy a ser muy honesta yo sería muy ahí, porque si alguien me llega a pegar de gritos o a manotear, hago mi cara de mutis y me voy (…) cuando alguien te falta al respeto, lo primero que hay que hacer es no contestar. Es la mejor manera de no dar réplica. Por eso digo que sería muy aburrida, yo barro, plancho, cocino y si alguien no le jala a la taza del baño, yo lo hago”, aseguró Flores.

“Lo que me llama la atención es que Telemundo está teniendo éxito con este reality. Y los problemas ahí se dan cuando hay muchos líderes y se hace el problema, porque la audiencia quiere ver sangre y cómo se insultan, no son sinceros unos con otros, quiénes pierden el control. Yo sería la Magdalena, porque me la pasaría llore y llore cuando me falten al respeto”.

Marjorie Sousa y Erika Buenfil presente en La Casa de Los Famosos

Dos de las artistas más sonadas para que fueran las posibles participantes del famoso reality de Telemundo estuvieron presente de manera especial en La Casa de Los Famosos 2. Asimismo, la actriz venezolana, Marjorie de Sousa, fue la responsable de entregar el dinero en efectivo a los cuatros participantes de la casa y también Erika Buenfil compartió con los finalista en la última cena de la competencia.

Ahora son muchas las dudas que han surgido sobre la tercera temporada de La Casa de Los Famosos 3. Hasta el momento lo único que sabemos es que el reality llegará en el año 2023 y son muchas las sorpresas que nos trae el equipo de producción