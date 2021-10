Alicia Machado critica a Marjorie de Sousa en La Casa de los Famosos

La tensión crece en el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos“. Y es que se ha hecho evidente el rechazo que siente la ex reina de belleza venezolana Alicia Machado contra la actriz y modelo venezolana Marjorie De Sousa.

Durante una conversación que tuvo con la también participante del reality show Cristina Eustace, Machado criticó duramente a De Sousa por no permitir que su ex pareja y padre de su hijo Matías, el modelo y actor argentino Julián Gil, visite regularmente al pequeño.

“No puedes quitarle a un hijo el derecho de tener a su papá, así el padre sea como sea. Y el cuento que yo sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y la trayectoria que me sé de esta señora, es que o es conmigo o no es con nadie. Ella se ha conseguido un tipo con dinero y poder que es el que le ha pagado todos los abogados y el que le ha ayudado a hacerle la cochinada al papá del niño”, declaró Machado, de 44 años.

La ex Miss Universo catalogó de una “bajeza” el actuar De Sousa, de 41 años. “Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo. En mi vida pondría yo a mi hija en esas circunstancias. Por no querer que el tipo pise su casa, no lo ves ni en mi casa ni en la tuya, lo ves en un centro comercial. No puede ser que tu idolatría te enferme de esa forma, porque eso es lo que ella tiene”, añadió con molestia.

Tras criticar a la modelo, Machado demostró indiferencia frente a cómo puedan caerle sus declaraciones a la venezolana. “Total igual ella me detesta”, recalcó.

Video: Machado arremete contra Marjorie de Sousa





Julián Gil habla de su hijo

En octubre del año pasado, Julián Gil, de 51 años, perdió la patria potestad sobre su hijo Matías, luego de un juez fallara en su contra en el proceso judicial que mantuvo durante tres años con De Sousa en los tribunales de justicia mexicanos. “Si hay algo firme. ‘No es lo mismo perder la patria potestad a que descaradamente te la roben’. Amigos de la prensa busquen el expediente Julián Gil”, publicó en su cuenta de Instagram en ese entonces.

En enero pasado, el argentino publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram dedicado al cumpleaños de su hijo, el cual pasaron distanciados. “Feliz cumpleaños Mati. Muchas bendiciones hijo, 4 añitos.