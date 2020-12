Marjorie de Sousa estrena romance: ¿Quién es su nuevo novio?

Marjorie de Sousa se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el influyente empresario mexicano Vicente Uribe, la información fue confirmada por su relacionista público Alberto Gómez. La pareja sostiene una relación amorosa desde hace seis meses.

“Es todo un caballero. Ellos están muy bien”, aseguró Gómez a la revista People en Español para confirmar el romance de la actriz venezolana con Uribe. Además, el publicista enfatizó que Marjorie de Sousa no brindará ningún tipo de entrevistas por el momento ni mucho menos ofrecerá detalles sobre su actual pareja.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Vicente Uribe es un hombre divorciado desde el mes de marzo de 2019, por lo que Marjorie de Sousa no habría sido la causante de la separación del empresario mexicano con su ahora exesposa.

Asimismo, el comunicador argentino mencionó que desde finales de mayo de este 2020, Marjorie de Sousa y Uribe sostienen una relación amorosa y que no descartan la idea de unir sus vidas en matrimonio en el 2021.

En medio de una transmisión de su show “Chisme No Like”, Javier Ceriani aseguró que la pareja vive en una lujosa residencia en Acapulco en México, y que el empresario le renovó el departamento a la estrella venezolana en Ciudad de México.

Vicente Uribe: ¿Quién es el nuevo novio de Marjorie de Sousa?

Vicente Uribe es propietario de la cervecería mexicana “Patria the World Trade Center” y del establecimiento “Obsession Lounge Bar” en Ciudad de México, por lo que en todo momento ha estado relacionado al mundo de los negocios en tierras mexicanas, según informó MamásLatinas.

En el mes de abril de este 2020, Marjorie de Sousa fue una de las embajadoras de la campaña “Por ti, por mí, por todos, juntos reactivemos la economía” de la cervecería mexicana “Patria the World Trade Center”, propiedad de su actual pareja amorosa. En ese momento, la compañía estaba donando comida a las familias más necesitadas en medio de la pandemia del COVID-19.

“Gracias por dejarme ser parte de esto, ayudemos”, aseguró la actriz en un comentario de la publicación que dieron a conocer a través del perfil oficial de la cervecería en donde se podía ver a la actriz venezolana instando a las personas a registrarse en el sitio web de la campaña para recibir dicha ayuda.

En el mes de mayo de este 2020, Vicente Uribe ofreció declaraciones al show de entretenimiento “Un Nuevo Día” de Telemundo en donde manifestó que estaba ayudando a los ciudadanos mexicanos con la donación de comidas y generando fuentes de empleo para todas esas personas que necesitaban generar ingresos en medio de la crisis de salud pública que se vive por la pandemia del COVID-19.

Marjorie de Sousa: ¿La actriz brindó una pista sobre su vida amorosa?

Marjorie de Sousa habló de manera muy sincera sobre su vida sentimental hace tan sólo unos días en una exclusiva entrevista con el show de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” de Univision: “El hecho que no diga públicamente que tengo a alguien no significa que no lo tenga. Yo creo que las cosas bonitas de la vida no debes demostrárselas al mundo entero, tienes que vivirla tu intensamente”.

La también cantante aseguró que la felicidad no debe exhibirse en las plataformas digitales: “No necesitas mostrar en Instagram o en redes sociales que eres feliz o que estás enamorado porque eso no es el verdadero amor, ¿por qué los demás tienen que saber que estás bien y que estás feliz?”.

Marjorie de Sousa no había estado relacionada sentimentalmente con nadie desde que puso fin a su mediática relación amorosa con el actor Julián Gil en el mes de abril del año 2017.

