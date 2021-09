“La Casa de los Famosos”: Alicia Machado da que hablar por su comportamiento [VIDEOS]

¡Vuelve y juega! Luego de que Alicia Machado saliera de Máster Chef Celebrity Colombia, acusando a un grupo de compañeras “Las cuatro babys” de comportamientos discriminatorios y de xenofobia, y que la cantante Marbelle una de “las babys” a su vez le acusara de incitación a la prostitución, la ex miss universo-venezolana protagonizó recientemente un nuevo escándalo, esta vez en el reality show “La casa de los Famosos”.

Este programa de televisión de la cadena Telemundo que capta la vida de varias celebridades durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras conviven en una casa sin acceso al mundo exterior, mostró el pasado fin de semana las conductas bochornosas de “la Machado” al pasarse de copas durante un festejo de la casa estudio.

“La noche loca” de Alicia pasó un día en el que los participantes armaron una “rumba” aprovechando que estaban libres, pero Machado se dejó llevar por la emoción del momento, pasándose de tragos y robándose el espectáculo por completo.

Según el programa de entretenimiento Suelta la sopa, luego de una cena, Alicia machado aprovechó un momento para dirigirse a su compañera Celia Lora, con quien no ha tenido buena relación, con el fin de limar asperezas. La modelo la besó en la mejilla, y le hizo gestos, situación que le ocasionó un momento de pena a la famosa frente a los demás participantes del programa.

Más adelante, Alicia saca a bailar a Celia, y sucede el momento más polémico, y que quedó registrado en video. Alicia le da un beso en la boca a Celia Lora. “Estás más loca que una cabra”, le dijo sorprendida Celia.





Play



( VER TODO)Alicia Machado BESA EN LA BOCA a Celia Lora VARIAS VECES quiere chuparle las chichotas Alicia Machado con el vino le sale lo bisexual y le gusta cojer con mujeres……..asi como muchas FAMOSAS como (Fabiola Campomanes) cantantes(Maite Perroni)……….POR CIERTO EL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE SALDRA LA SERIE SEXUAL EN AMAZON VIDEO………..EL JUEGOS DE LAS LLAVES………….UNA SERIE DONDE…….ELA VELDEN Y MAITE PERRONI SE DARAN UNOS BESOTES BIEN CACHONDOS……….Y TAMBIEN FABIOLA CAMPOMANES… 2021-09-14T18:20:41Z

Los presentadores del programa dijeron que a la ex Miss Universo seguramente “se le subieron los tequilitas” a la cabeza. Pero el espectáculo de la exreina no paró ahí, ya que luego salió corriendo hacia la piscina, se despojó con gran jolgorio de sus prendas y se lanzó al agua totalmente desnuda. Nadie le sigue el juego y solo Jorge Aravena, se acerca a ella para ayudarla a salir y ofrecerle una toalla.

Alicia Machado se lanza a la piscina en La Casa de los Famosos con un autuendo muy sensual. 🏠🔥😮🏊‍♀️ Las miradas de sus compañeros no tienen precio. 😅🤣 ¿Qué piensas de esto? Video: https://t.co/jMUYqsYrbE#lacasadelosfamosos #AliciaMachado pic.twitter.com/beYyTS8xOE — Mr. Harry Rodz (@rodz_harry) September 12, 2021

“Alicia se encueró… mostró todo, muy soltera y muy todo, con sus tequilitas. Ella dice que no se acuerda, pero se tiró a la piscina, quedó mostrando las chichis a todo mundo”, fueron varios de los comentarios que hicieron los presentadores de ‘Suelta la Sopa’.





Play



Alicia Machado se desnuda en La Casa de los Famosos | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Alicia Machado se desinhibió y dejó poco a la imaginación en la fiesta que organizaron. Lo enseñó todo y tenemos las imágenes del acalorado momento. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la… 2021-09-13T21:55:03Z

Las peleas de ‘la Machado’

Desde que comenzó la emisión del reality, a finales del mes de agosto, Alicia no se ha preocupado por ocultar su total desprecio hacia Celia Lora, hija del cantante de El Trim, Alex Lora.

Señaló la modelo venezolana que Celia Lora era una desconocida en territorio de los Estados Unidos, en donde ella sí es reconocida como una famosa que ha hecho una carrera de renombre.

“A esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben ni quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá, by the way, ups, qué pena”, le comentó a Roberto Romano y Uriel del Toro mientras ella se encontraba recostada en una cama.

Alicia Machado críticó a Kimberly Flores

Desde la semana uno, la producción de Telemundo comenzó a adquirir gran relevancia después de que comenzaran a circular los rumores sobre que Kimberly Flores estaba engañando a Edwin Luna, vocalista de La Trakaloza de Monterrey, con Roberto Romano.

Alicia, no reparó en criticar duramente la actuación de Kimberly, de la que dijo: “Le vale… Es una señora casada con tres hijos, y el esposo es hipermegarecontrafamoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos tontos. ¿A qué vas tú también y te le metes en su cama? O sea, yo no me le he metido en la cama a ninguno de los hombres”, dijo la actriz y modelo.

Sobre estos comentarios, Roberto Romano aclaró que jamás se involucraría con Kimberly Flores. Y Edwin Luna, no prestó atención a las palabras de Alicia, y aseguró en un programa de espectáculos que deseaba que su pareja disfrutara mientras su familia la esperaba.

Del amor al odio con Romano

Al parecer Alicia Machado la está pasando muy bien en #LaCasaDeLosFamosos con Roberto Romano. ¡Sintoniza ya Telemundo para ver todo lo que está pasando!#MasDeTelemundo #WatchNow pic.twitter.com/39puBtduLj — Telemundo (@Telemundo) September 7, 2021

Todo ocurrió cuando Christian de la Campa le dijo a Roberto que Alicia le confesó que este la celaba cada vez que los veía hablando. Ante esto Romano se rió para indicar que le parecía absurda la afirmación porque entre ellos no hubo nada serio. “Yo desde el principio le dije no son celos, jamás te celaría, eres libre de hablarle a quien quieras”, argumentó.

Además, dijo el actor mexicano que se sintió ofendido con la queja de la venezolana, y expresó que incluso le había dicho a ella que la relación se había puesto tensa y que él “no podía ofrecerle nada más”.

Así, luego de discusiones y diálogos difíciles, Alicia y Roberto llegaron a un punto muerto, donde la relación terminó.

“Me duele todo esto”, añadió entre lágrimas. “Lo único que he intentado es hacer las cosas bien”. admitió desanimadamente a las cámaras mientras trataba de sobreponerse.

Por su parte, en una conversación con la cantante mexicana Cristina Eustace dentro del reality show, la ex Miss Universo, Alicia Machado le confesó en medio del llanto:

“Yo tengo un año y medio con una depresión que no sé ni cómo estoy saliendo de ella. Yo no tomo nada para eso. Sí estoy en terapia y no se controla. Las enfermedades de la mente son como un cáncer. Yo quiero ser esposa, yo quiero vivir eso. Yo me quisiera casar. He sido madre soltera con muchas dificultades”.

¿Problemas de pareja? 💔 Alicia Machado y Roberto Romano han estado discutiendo MUCHO últimamente en #LaCasaDeLosFamosos.😨 ¿Crees que este romance va a terminar pronto? ¿Qué opinas del caso? 🤔 #MasDeTelemundo pic.twitter.com/KqrgYV4xFT — Telemundo (@Telemundo) September 9, 2021

Sin embargo, todo este drama no concluyo allí, y la historia fue más allá. Lo que fue una bonita y fugaz relación terminó en malas condiciones luego de que Roberto Romano se refiriera de Alicia como un “nopal con espinas”.

Las declaraciones de Roberto fueron cuestionadas por “Suelta la Sopa”, cuyos conductores dijeron que “Como era posible que después de que Roberto llorara con Alicia y le dijera cosas tan bonitas, le dijera una frase como esta: ‘Yo ya no sé cómo explicarle a esa persona (es decir, Alicia) que es un nopal con espinas, y sigue creyendo que es una suculenta”, dijo Juan Manuel Cortés, conductor del programa de entretenimiento.

LEER MÁS: EE.UU. temió que en algún momento Donald Trump desatara una guerra nuclear