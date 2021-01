Julián Gil tiene Coronavirus: ¿Cómo se encuentra el actor? [VIDEO]

Julián Gil se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que han dado positivo a una prueba de diagnóstico de Coronavirus. El intérprete de 50 años reveló la noticia con la publicación de un vídeo en su cuenta oficial en Instagram.

“Sé que he estado un poquito perdido de las redes sociales, pero la verdad es que me he cuidado muchísimo y he seguido todos los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia; pero bueno me tocó el COVID. No sé cómo, cuándo ni dónde me contagié”, puntualizó Gil en su vídeo en la plataforma de Instagram.

El galán de telenovelas descartó haberse contagiado en los foros de Televisa, cadena televisiva en donde ha estado filmando su nuevo melodrama: “Justo llevaba diez días sin trabajar en Televisa porque no me tocaba grabar, así que he descartado completamente que fue en la producción del señor Juan Osorio”.

Gil manifestó que en la actualidad se encuentra bien. Sin embargo, admitió que al inicio de su contagio sintió gran temor por su salud: “Hoy es mi quinto día, hoy ya me siento bien. Por eso decidí hoy sí anunciarlo. Me siento bien, pero pasé mis primeros días muy mal. Mucho susto y mucha incertidumbre. Yo de por sí padezco de los pulmones y me vi muy mal, pero ya estoy bien. Sigo aislado en casa”.

El actor argentino agradeció a cada una de las personas que han estado al pendiente de su estado de salud y le pidió a sus seguidores que se cuiden en medio de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial: “Quiero agradecer mucho a la gente que ha estado escribiéndome, la gente que sabe y a mi familia que estado pendiente”.

En su publicación en Instagram, Julián Gil admitió que tenía previsto ser trasladado de emergencia a un hospital de Ciudad de México durante el día que se complicó con su diagnóstico de COVID-19, pero que fue imposible ya que los centros de salud no contaban con camas disponibles por las altas cifras de personas contagiadas.

Por otra parte, el también empresario agradeció al productor Juan Osorio por su disposición de ayudarlo a recibir la atención médica necesaria por parte de especialistas de salud: “Me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por lo mismo hace muy poco y me puso a su disposición todo su equipo médico. Estoy aquí hospitalizado de alguna manera en mi casa y tengo la visita de los médicos diariamente”.

Gil continuó agregando: “A cuidarnos, yo todavía ando medio maluco. Me voy a seguir cuidando, me queda todavía un buen tramo de lo que son los primero catorce días de la pandemia. Agradecerle a todos por el apoyo, cuídense(…) No solamente piensen que poniéndose las mascaras la van a librar”.

Hasta el momento, se desconoce si Valeria Marín, la pareja sentimental de Julián Gil, pudo haberse contagiado con COVID-19 al igual que el actor.

En la actualidad, Gil se encuentra residenciado en Ciudad de México para cumplir con sus compromisos profesionales con Televisa en las grabaciones de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, próxima a estrenarse en tierras mexicanas.

