Vicente Fernández le agarra el pecho a una fan [VIDEO]

Vicente Fernández se encuentra inmerso en una gran polémica tras darse a conocer un vídeo en donde se le puede apreciar posando su mano en el pecho de una fanática mientras estaban siendo fotografiados en compañía de otras dos fanáticas.

Tras el incidente, muchos usuarios repudiaron la acción del cantante mediante las plataformas digitales: “Muy mal”, “Horrible”, “Qué horrible que sea así ese hombre”, “Don Chente bien pícaro”, “Que el señor lo perdone por esta actitud de abuso”, “Corriente y abusivo”, “No tiene respeto”, “Ese señor siempre ha sido así”, “Será don Vicente, pero primero el respeto”.

Hasta el momento, Fernández no se ha pronunciado sobre la polémica por el vídeo de veinte segundos de duración que se dio a conocer recientemente en las plataformas de TikTok e Instagram.

Vicente Fernández se une a la lista de cantantes de habla hispana que han sido acusados de comportamiento indebido con fanáticas. Hace unas semanas, Cristian Castro fue acusado de haber abusado física y psicológicamente de varias fanáticas con las que entablaba contacto a través de redes sociales.

En el pasado, el Rey de la Música Ranchera brindó declaraciones exclusivas al show de entretenimiento “Sal y Pimienta” de Univision en donde aseguró que fue víctima de acoso sexual por parte de una jefa a la que tuvo que rechazar en reiteradas ocasiones.

Vicente Fernández habló de sus supuestas infidelidades

En el mes de diciembre de 2019, Mara Patricia Castañeda entrevistó a Vicente Fernández en su rancho en México. Durante la conversación, el cantante abordó el tema de sus supuestas infidelidades a su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, con quien tiene alrededor de 56 años de casado.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, confesó Fernández en la entrevista.

Al hacer referencia a los rumores de la prensa sobre sus presuntas infidelidades, el intérprete de 80 años mencionó que en todo momento le ha pedido prueba a los medios de comunicación, algo que nunca le han podido demostrar.

Por otra parte, Fernández enfatizó que el éxito de su matrimonio con María del Refugio Abarca Villaseñor recae en que se conocían perfectamente: “Yo desde que me case supe con quién me iba a casar y ella también supo con quién se iba casar, entonces, vamos en cuatro años a cumplir 60 años de casados”.

Fernández fue acusado de ser homofóbico

En el mes de mayo de 2019, Vicente Fernández protagonizó un gran escándalo tras darse a conocer que había ofrecido declaraciones en donde aseguraba que había rechazado un transplante de hígado por temor a que fuera de un “homosexual o un drogadicto”.

“Me querían poner un hígado de otro cabr… y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, mencionó el destacado cantante en ese momento.

En el mes de octubre del mismo año, Fernández se disculpó con la Comunidad LGBTQ+ por sus polémicas declaraciones: “Yo iba inconsciente cuando el problema ese, pero yo tengo muchos amigos gays. Me siento muy orgulloso porque al fin y al cabo todos somos humanos”.

