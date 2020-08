Vicente Fernández Jr. demanda a Aylín Mujica: ¿Por qué?

En entrevista exclusiva con el programa de televisión mexicano ‘De Primera Mano’, Vicente Fernández Jr. dio a conocer que interpuso una demanda en contra de la actriz cubana Aylín Mujica después de que ella especuló sin ningún tipo de pruebas sobre su divorcio con Karina Obregón en el programa de entretenimiento “Suelta La Sopa” de Telemundo.

Durante su intervención en el show de Telemundo, Mujica aseguró que se enteró por una “muy buena fuente” que Vicente Fernández Jr. estaba solicitando una sorprendente suma de dinero de manutención por parte de Karina Obregón, con quien aún se encuentra legalmente casado.

Sin embargo, la información llegó a oídos del afamado cantante y se mostró consternado de que mancharan su imagen con rumores que no sustentaron con ningún tipo de pruebas, por lo que decidió emprender una demanda en contra de Aylín Mujica, quien estuvo en calidad de presentadora invitada en “Suelta La Sopa”.

“Una señora que con mucha facilidad da declaraciones sin tener sustento, sin tener algo previo de información o de comunicación en una parte que es una cuestión legal porque si se está haciendo una solicitud de esa magnitud, tiene que haber un escrito donde se está pasando a un juez y fue lo que yo le pedí que demostrara porque eso no existe”, puntualizó Fernández Jr. para referirse a Mujica.

El hijo de Vicente Fernández agregó: “Lo digo tajantemente y categóricamente: Eso nunca ha existido ni va a existir. Esa es la diferencia de poner a una persona que es actriz en un lugar en donde no debe de estar.”

La estrella mexicana afirmó que no le perdona a Aylín Mujica y al programa ‘Suelta La Sopa’ por haberse burlado de su discapacidad, producto del secuestro que vivió hace unos años: “La burla en mi persona, la burla de que yo no puedo trabajar porque me faltan dos dedos de mi mano… Canto con la garganta.”

Durante la íntima conversación con el programa de televisión mexicano, Vicente Fernández Jr. dio a conocer detalles sobre la demanda en contra de la actriz:

“Pedí una disculpa pública, tal que no me dijeron. Pedí que según eso era la fuente de un amigo, de un amigo, tampoco me lo dijeron… Entonces quiere decir que quiere irse por las cuestiones legales, entonces hacemos lo que va marcando la ley. Lo que sé es que lo que hay que hacer lo va a hacer el licenciado porque tiene toda la experiencia del mundo.”

