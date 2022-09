Cristian Suárez , ex de Laura Bozzo, podría ingresar a La Casa de Los Famosos 3

La Casa de Los Famosos vuelve a las pantallas de Telemundo en el 2023 y son muchas las sorpresas que trae para los televidentes a pesar que aún no sabemos quiénes serán los habitantes que dirán presente en esta tercera edición aunque el nombre de Cristian Suárez, ex de Laura Bozzo, suena fuerte en la competencia más famosa de la televisión hispana.

Muchos son los nombres que comienzan a circular para la tercera edición de La Casa de Los Famosos 3. Asimismo, próximamente conoceremos a las celebridades más polémicas y del momento que se enfrentarán en la ardua convivencia para ganar el premio en efectivo y con esto el reconocimiento del público.

Cristian Suarez podría ingresar a LCDLF3

En el programa “Chisme No Like” dio la primicia de supuestamente algunas celebridades que estarán en La Casa de Los Famosos . Uno de los que aseguran que puede ingresar es Cristian Suárez, el ex de Laura Bozzo. A su vez, el presentador Javier Ceriani, dijo: “Cristian Suárez, señoras y señores, ya confirmó en la Argentina y no se dio cuenta de que nosotros lo escuchamos, que va a La Casa de los Famosos 3”.

Cristian Suárez fue la pareja de Laura Bozzo por 17 años y ahora ambos llevan una buena amistad. Asimismo, todo puede indicar que Telemundo ya le había puesto el ojo cuando fue invitado a un programa para hablar de la personalidad y desenvolvimiento de la abogada peruana por la inestabilidad en la competencia. “Emocionalmente está en un encierro que lo sufrió en la época de Perú, tres años, donde tuve la oportunidad de acompañarla”. Comentó Suárez en La Mesa Caliente.

Por la polémica que puede generar dentro de la casa y todo los secretos que también saldrán a la luz de su extensa relación con Bozzo. Asimismo, todo indica que el argentino en un potencial habitante que despertará la opinión pública y pondrá en alerta a todos los fanáticos de la famosa presentadora peruana.

¿Cómo se conocieron Laura Bozzo y Cristian Suárez?

Cristina Suárez es famoso por su larga relación con la peruana. Bozzo y Zuárez se llevan una diferencia de edad de 24 años. Actualmente tienen buena relación. Él de origen argentino y músico, se conocieron cuando formaba parte de la banda argentina Complot y ella acababa de terminar una relación de 20 años con el padre de sus dos hijas.

Pero fue el programa de la famosa presentadora que hizo que se conocieran y de eso una relación de 17 años , tanto así, que se llegó a especular que él se aprovechaba del dinero de la conductora y que hasta la golpeaba, pero en entrevistas, Zuárez dice que él nunca utilizó ese dinero y nunca golpeo a la conductora, al contrario, Laura Bozzo era quien lo agredía y por pena nunca la denunció, así lo relató Gluc.MX

Todas las alarmas están encendidas con los posibles candidatos que dirán presente para la tercera temporada de La Cada de Los Famosos y no es sorpresa para nadie que el argentino puede sacar a la luz secretos de su relación de la famosa presentadora peruana.