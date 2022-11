Aleska Génesis podría decir presente en La Casa de Los Famosos 3

Aleska Génesis la polémica modelo que podría estar en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos no perdió la oportunidad para aclarar en medio de todo el revuelo que está envuelta por realizar brujería a sus ex pareja, Nicky Jam, si estaría dispuesta a ingresar a la casa más famosa de la televisión hispana.

La venezolana se encuentra en el ojo del huracán luego de que su ex pareja, Miguel Mawad, no solo compartiera imágenes íntimas sino que también la expusiera al revelar unos videos donde se ve a la joven haciendo brujería para fortalecer su relación con su expareja Nicky Jam.

Aleska Génesis aclara si estará en La Casa de Los Famosos 3

Las cámaras de En Casa con Telemundo tuvieron la oportunidad de hablar y acercarse a la modelo para aclarar todo el escándalo en su vida y entre preguntas y pregunta, Carlos Adyan, cuestionó sobre las especulaciones que afirman que la modelo estará en La Casa de Los Famosos 3 . “Me lo han propuesto varias veces. Al principio yo dije que no. A mí me da miedo el tema de las cámaras, del reality, de poner mi vida privada a la luz pública, pero no sé. Yo estoy aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo”, admitió.

Aleska Genisis se mostró muy segura de sí misma y aunque no confirmó la noticia tampoco descartó la posibilidad de ser una habitante dentro de la competencia y mostrar cuál es su verdadera personalidad. Lo que si se sabe es que el equipo de producción se puso en contacto con ella y sólo queda esperar si la bella venezolana es una de las esperadas habitantes que dirá presente en esta tercera edición.

Aleska Génesis y su caso de brujería

En esta misma entrevista, la venezolana confesó que los videos donde aparece haciendo brujería a Nicky Jam son ciertos. Además, recalcó que lo más doloroso fue la traición de sus amigas debido a que sólo estaba ” jugando una broma”. “Los videos de la bruja sí son verdad… Era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma, en donde ellas fueron las que me dijeron ‘mira vamos a hablar con esta señora, vamos a hacerle una pregunta’… Cometí un error… Fueron personas en las que yo confié muchísimo”, expresó la modelo.

Génesis también aseguró que cree que la actriz venezolana Gaby Espino estaría siendo víctima de abuso psicológico propiciado por Mawad, ya que Espino invitó a sus followers a seguir la cuenta del empresario cuando él divulgó los videos de la supuesta brujería. Asimismo, al estar en el ojo del huracán la venezolana es una excelente concursante que pueda dar mucho de hablar dentro de la competencia y también sería una gran oportunidad para que se dé a conocer en la televisión hispana.