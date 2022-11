Gaby Spanic habla de La Casa de Los Famosos y cómo se sintió afectada

Gaby Spanic ha sido una mujer polémica que siempre ha estado expuesta a los medios de comunicación y la prensa va detrás de cada uno de sus pasos, su versatilidad la ha posicionado como una excelente actriz, cantante y bailarina pero ahora la venezolana rompe el silencio y habla de su participación en La Casa de Los Famosos.

Gaby Spanic tuvo la dicha de formar parte de la exitosa temporada de La Casa de Los Famosos dentro de su convivencia se evidenció su amor y odio con su compañera Alicia Machado, tanto así que se declararon la guerra en la competencia y la actriz recordada por su rol de “La usurpadora” fue eliminada a mitad del programa.

Gaby Spanic y su experiencia en La Casa de Los Famosos

Actualmente la venezolana forma parte del programa “Secreto de villana” y en esta oportunidad habló de cómo “La Casa de los Famosos” le enseñó muchas cosas como persona. “Que salí como una dama, y que yo jamás por dinero voy a dañar a una persona para treparme y ganar, jamás haría eso. No tengo la capacidad en mi mente para elucubrar contenido grotesco, de ‘bullying’, de insultos, no tengo eso en mi corazón ni en mi mente, a pesar de haber vivido muchas cosas”.

Play

La Casa de los Famosos: Gaby Spanic Vs. Alicia Machado | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Las actrices Gabriela Spanic y Alicia Machado crearon polémica en La Casa de los Famosos con una fuerte discusión. También hubo acercamiento entre algunos famosos durante la fiesta temática de los años 50. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE: bit.ly/3uoAk3u hoyDía Con… 2021-09-21T16:37:21Z

Gaby Spanic se encuentra en las pantallas contando sus mejores secretos de villana y comparó esta experiencia como una hermandad. “Aquí en ‘Secreto de Villanas’ todas somos amigas, tenemos un grupo de whatsapp y nos ‘apapachamos’, nos contamos y nos echamos porras y cada vez que nos vemos nos abrazamos”. Aclaró la venezolana.

Play

Video Video related to gaby spanic habla de la casa de los famosos y cómo se sintió afectada 2022-11-10T08:29:35-05:00

“Y qué bonito decir ‘te extraño, manita’, ‘te extraño, comadre’, ‘te extraño aquello’ y ‘cómo te va con aquello’; me parece tan bonito, porque es real y son situaciones que hemos pasado que yo me quedé sorprendida y yo digo ‘¡wow! lo que pasan los artistas’, lo que hay detrás. La gente no tiene ni idea de lo que podemos padecer”.

Sin duda La Casa de Los Famosos no fue una experiencia muy agradable para la actriz debido a las rivalidades de egos que surgieron y fueron muy difícil manejar, sumándole estar fuera de casa sin ver a su hijo ni estar contacto con el mundo exterior. Aunque esta experiencia también hizo que Gaby mostrara su verdadera esencia siendo una mujer centrada y enfocada en su carrera.