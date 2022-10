Gaby Spanic reveló cual fue el beso de telenovela más inolvidable de su carrera

Gaby Spanic es recordada por encarna a la malvada “Paola Bracho” en la telenovela “La Usurpadora” pero a lo largo de su vida artística le ha dado vida a mujeres inolvidables que ha hecho de Spanic una artista multifacética pero ahora la venezolana reveló cual fue el beso que marcó su carrera y además de ser inolvidable.

Gaby Spanic ha sabido escoger muy bien sus proyectos y el año 2022 ha sido de muchos éxitos para la actriz de 48 años, debido a su gran interpretación de Elisa Corzo en el melodrama “Corazón Valiente”, aunque en los últimos días la venezolana ha tenido que lidiar con el ataque que sufrió su hermana de una persona sin identificar, que pone el nombre de la interprete en la palestra pública.

Gaby Spanic y el beso que más disfrutó en las telenovelas

La venezolana estuvo recientemente en el programa “Siéntese quien pueda” como invitada y aquí fue donde reveló cual fue el beso de telenovela más inolvidable y el cual fue de su disfrute luego de que la presentadora Alejandra Jaramillo la cuestionó sobre cual galán la besó y el cual fue de su gusto. “Te voy a dar tres nombres para que se te haga más fácil escoger” agregó la comunicadora ecuatoriana y además le sugirió: “Ahora si tienes otro también me lo puedes decir”. Los enumerados del momento intrigante fueron entonces: Fernando Colunga, Saúl Lisazo y Francisco Gattorno. A lo que la principal respuesta de Spanic fue: “No me acuerdo, fue tantos años atrás que no me acuerdo”. Así lo relató El Universal

Gaby Spanic comparte reparto con reconocidos galanes de la televisión

Gaby Spanic con su gran simpatía respondió que se puso nerviosa “Me puse hasta nerviosa, pero no fue con ninguno de los tres”, la intérprete de Ivanna Dorantes del melodrama “Soy tu dueña” dejó a más de uno con la boca abierta cuando confesó que su beso más entrañable fue cuando compartió crédito con David Zepeda en dicha producción, asimismo, en la ficción Spanic compartió crédito con Lucero, Fernando Colunga y David Zepeda. En las grabaciones, su personaje tenia escenas subida de todo con varios personajes entre ellos David Zepeda.

La vida de Gaby Spanic es tan escandalosa como interesante, la venezolana ha sabido cómo ganarse un puesto en los medios de comunicación y su gran proyección en la televisión hispana la posiciona como una de las grandes divas de los melodramas, además de ser empresaria, bailarina y cantante y una referencia para todos sus seguidores que han aplaudido su carrera artística.