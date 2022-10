Gaby Spanic vuelve a demandar a Gustavo Adolfo Infante

Gaby Spanic es una de las mujeres más polémicas del mundo del entretenimiento, la actriz venezolana es conocida en el mundo de las telenovelas por su implacable actuación pero también su nombre resuena en el mundo del espectáculo por su vida llena de escándalos y ahora vuelve al ataque en contra del periodista, Gustavo Adolfo Infante.

Gaby Spanic interpuso una demanda en el año 2019 en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por daño moral y a través de sus comentarios el comunicador ha atentado en contra de la carrera de la actriz venezolana afectando su imagen. Aunque ya han pasado tres años de su conflicto, la también cantante vuelve abrir el expediente, en una reciente rueda de prensa reveló que cambió de abogados para poder comenzar este nuevo juicio debido a que los constantes ataques del periodista de espectáculos continúan afectando su vida y su carrera profesional.

Gaby Spanic asegura que se sintió vulnerada por los comentarios realizados por el periodista

“No me va a intimidar más, porque hubo un momento en que me intimidó, que me sentí vulnerada, me sentí atacada, me sentí afectada (…) me ha dado miedo defenderme, pero ahora no tengo miedo, ahora no estoy sola”, dijo la venezolana. Parece que Gaby no tolera ningún tipo de comentario que se pueda suscitar en el programa De primera mano tildando de “falacias” cada uno de sus comentarios.

Las pruebas que tiene para meter una contra demanda son las veces que el actor aseguró que le iban a embargar la propiedad a la venezolana por no pagar la deuda que tenía con una indemnización que luego fue suspendida por un abogado, y el fin de esta demanda es exigir unas disculpas públicas por parte del comunicador. Además resaltó que es un “mentiroso”. “El señor es un mentiroso y no es digno de estar sentado en ese set de televisión, porque miente con desfachatez”comentó Spanic.

La actriz no quiere que el periodista vuelva a mencionar su nombre

“Yo lo que quiero es mi derecho de réplica y que me ofrezca disculpas públicas”. Pareciera que lo único que pide la actriz es justicia y que el comunicador no vuelva a mencionar su nombre por ningún motivo. En 2019 la actriz venezolana inició un proceso legal por daño moral contra el comunicador, pero luego de dos instancias, él ganó y la actriz fue sentenciada a pagar más de 300 mil pesos por indemnización pero Spanic inició un amparo para no pagar, pues le sería difícil al ser madre soltera y estar saliendo de una mala racha profesional y ahora parece que quiere volver a juicio al mexicano y exigir justicia según relata Infobae.