Gaby Spanic encontró a su novio con otro hombre en 2021

Gaby Spanic es una consagrada actriz con más de 28 años de experiencia en el mundo de las telenovelas, aunque también ha explorado su faceta en el mundo del espectáculo como bailarina, cantante, empresaria y escritora su gran paso por los reality show los dio con Telemundo cuando ingresó a La Casa de Los Famosos y con esto las rivalidades con Alicia Machado.

Play

Entrevista de Gaby Spanic y Andrei Mangra (2020) #dancingwiththestars #Hungria 2020-10-12T22:02:36Z

Gaby Spanic ha demostrado que es y siempre será la eterna “Usurpadora” dentro de La Casa de Los Famosos la propia actriz reveló un hecho impactante en su vida y fue cuando encontró a su novio siéndole infiel en su propia casa con otro hombre, hecho que hizo que se despertaran todas las alarmas en la opinión pública.

Gaby Spanic y su gran decepción amorosa

Cómo lo relató la revista TVNotas fue un amigo cercano de Gabriela Spanic que reveló que esa persona que le fue infiel y que ella no confesó el nombre fue al parecer su última pareja, el bailarín de origen rumano, Andréi Mangra, quien fue su pareja de baile en el reality “Dancing with the stars”, en Hungría.”En un principio era tanta la química en la pista de baile, que los fans y los televidentes los llevaron hasta la final, quedando en segundo lugar, y este hombre, nada tonto, al ver la fama y la popularidad de Gaby, la enamoró”, contó la fuente a la revista.

Play

Gaby Spanic "Mi ex-novio era gay y yo no sabia, era muy masculino" La Casa De Los Famosos 2021-09-02T00:17:21Z

Después de terminar este famoso reality show el bailarín tomó la decisión de irse a vivir con la venezolana a México además de la buena relación con su hijo Gabriel de Jesús, la actriz al llegar de la grabación de una telenovela en Televisa sorprendió a su pareja para ese entonces en la cama con otro hombre.

Gaby Spanic una actriz con 28 años de trayectoria que sigue enfocada en su carrera

“Así tal cual pasaron las cosas; en agosto del año pasado, Gaby estaba grabando la novela Si nos dejan… su hijo estaba con su abuelo don Casimiro, papá de Gaby, en Cuernavaca. El caso es que la casa estaba sola y Andréi aprovechó para meter aparentemente a un amigo”. Ante esta situación Gabriela se portó a la altura terminando con el bailarín y sacándola de la casa . “Es una mujer muy relajada y madura, así que siguió con su vida, no tenía tiempo de detenerse a llorar, está concentrada en su trabajo y en su hijo”, confesó el amigo.

Play

Gaby Spanic y Andrei Mangra || Final 1° presentación Samba || Dancing With The Stars Primeira rodada .. todos bailarão e ao final se dará o resultado e só 3 passarão para a proxima rodada . 2020-12-12T20:16:02Z

Aunque la pareja se reencontró nuevamente en Europa cuando Gaby fue jueza de la famosa competencia de baile en Hungría y el bailarín decidió pedirle disculpa por lo sucedido y de esta manera cerrar un ciclo de la mejor manera “Sí; a los pocos meses, Andréi la buscó porque Gaby regresó a Hungría como juez del reality Dancing with the stars, él le pidió disculpas y ella lo perdonó, le aconsejó que nunca jugara con una mujer para sobresalir en la vida, que no era justo ni para ella ni para nadie, pero le dijo que todo estaba bien y ahí quedó esa amarga experiencia”, finalizó la fuente.