Hermana de Gaby Spanic teme por su vida y denuncia a su expareja

La vida de las hermanas Spanic siempre ha estado envuelta en el escándalo y ahora la hermana de la eterna “Usurpadora” Daniela Spanic denunció el pasado 20 octubre haber sufrido un fuerte golpe por un hombre de identidad desconocida, y todo esto ha generado un revuelo por las opiniones encontradas.

Ex de Daniela Spanic se defiende EN VIVO | Programa 21/10/2022 | De Primera Mano

Tras hacer público estos hechos muchos de los seguidores aseguraron que supuestamente Daniela Spanic había inventado los hechos, cuando recibió un golpe en la cabeza por un sujeto desconocido misma que denunció con las autoridades.

Daniela Spanic se defiende de los que aseguran que inventó los hechos de agresión

“Yo no soy capaz de inventar algo así, yo no tengo por qué hacer todo esto para llamar la atención, sería incapaz de inventar algo tan fuerte como esto, y si alguien dice algo así, me vale ma***, yo sé lo que estoy viviendo”, dijo la ex modelo en entrevista para la revista TVNotas aclarando toda la situación por la que esta atravesando.

Gaby Spanic defiende a su hermana y busca un culpable

Gaby Spanic salió en defensa de su hermana y aparentemente el presunto hombre puede ser la expareja de su gemela, Ademar Nahúm, el cual indicó que no cree en lo que ha dicho Daniela y con respecto a lo sucedido.“Yo veo por mi hija y veo por ella (por Daniela), pero me duele hasta el alma lo que llega a inventar”, mencionó en entrevista para la televisora horas después de las declaraciones en las que Rodrigo Fregoso, exmanáger de Daniela, lo implicó en el incidente.

Daniela Spanic no se quedó callada y se defendió de todas las acusaciones que se están generando en torno a su incidente. “Bueno, el que está mal de la mente es él; lo que él sabe hacer es ver pantaletas, robar el dinero y nada más”, dijo a TVNotas la hermana de Gaby Spanic.

Gaby Spanic asegura que su excuñado está detrás de los hechos de violencia

Gaby Spanic se encuentra muy preocupada por toda la situación que se está generando y teme que su familia corra peligro y denunció que su excuñado puede estar detrás de este incidente. “Mi hermana y yo estamos cansadas de tantas injusticias, mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público, la acompañaba su chofer, el señor José Luis Leyva, contratado por el señor Ademar Nahúm Zacarías. Gracias a Dios está bien, está poniendo una denuncia”, dijo visiblemente afectada Gaby Spanic en un video que publicó en su perfil de Instagram.