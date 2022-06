Julia Gama aclara rumores sobre coqueteo con Lewis Mendoza

Julia Gama fue la quinta eliminada de La Casa de Los Famosos y tras salir de la competencia aclaró todos los rumores que surgió de un supuesto coqueteo con Lewis Mendoza, aunque la reina de belleza se encontraba conociendo y en una relación con Rafael Nieves.

Julia Gama comenzó una relación con Rafael Nieves desde la primera semana de competencia vimos cómo fue la conexión entre ambos, pero de inmediato, comenzó los dimes y diretes con el actor Nacho Casano, el cual confundió las cosas y realizó un incómodo comentario cuando Nieves fue el líder de la semana y compartió la suite presidencial con Gama, esto no solo quedó ahí, debido a que Lewis Mendoza también aseguró que Julia Gama se la pasaba coqueteándole.

Julia Gama habla sin filtros de Lewis Mendoza

Lewis Mendoza confundió las cosas por el buen trato que recibió de Julia Gama, el aseguró en más de una oportunidad que hubo roce de miradas, coqueteo y química entre ellos y tuvieron un acercamiento en una fiesta tanto fue la diversión que el dominicano bailó con la reina de belleza y surgió todo este revuelo de un triangulo amoroso en la competencia.

Play

SANDARTI SE ENFRENTA A JULIA EN LA GALA! LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 TELEMUNDO – EN VIVO #LaCasaDeLosFamosos2 #Telemundo #LCDLF2 SANDARTI SE ENFRENTA A JULIA EN LA GALA! LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 TELEMUNDO – EN VIVO #NiurkaMarcos #LauraBozzo #BrendaZambrano #IvonneMontero #JuliaGama #JuanVidal #DaniellaNavarro #NataliaAlcocer #SalvadorZerboni #Potro #LewisMendoza #MayeliAlonzo #NachoCasano #OsvaldoRíos #RafaelNieves #ToniCosta #NiurkaYLauraBozzo #LaCasaDeLosFamosos La Casa de los Famosos ¡NUEVA TEMPORADA! | En vivo 24/7 (Streaming 2) ¡Regresa la casa… 2022-06-14T23:35:33Z

“Él si me miraba, me coqueteaba, tienes algo que decirme tu mirada me incomoda” aseguró Gama al sentirse en cierto modo atacada por el ambiente generado por el dominicano, tanto fue su incomodidad, que esta situación la habló con Rafael Nieves luego de que Lewis Mendoza regresa de su eliminación. “Está confundiendo mi simpatía (…) me da mucho odio y mucha rabia lo que están haciendo, esta gente siempre con maldad y con veneno” y reveló rotundamente que “¡Jamás!” se fijó en Mendoza.

La reina de belleza habla de sus verdaderas intensiones

Julia Gama decidió poner en su sitio a Juan Vidal que siempre propiciaba y sembraba la duda de su buena actitud con Lewis Mendoza y aseguró que su relación con Niurka Marcos es pura mentira y lo está haciendo para ganar terreno en la opinión pública debido a que su carrera se encuentra en decadencia, por su parte, quiso defender que ella como mujer puede ser amable con un hombre y eso no se debe porque tenga otras intenciones.

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se están tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y de esa manera se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y ahora cualquier tipo movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades el cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público, ahora comienza la sexta semana de competencia y vemos que los cuartos y los participantes están divididos.